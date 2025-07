Peppe Millanta alla Ubik con "Il pescatore di stelle"

Lo scrittore e sceneggiatore abruzzese Peppe Millanta sarà alla Ubik (via Firenze 209) con "Il Pescatore di stelle", edito da Rizzoli, giovedì 24 luglio alle ore 18.30: dialoga con l'autore Greta Consorte. Si tratta di una favola onirica, che accende la speranza. Una storia che parla di desideri, perduti e ritrovati. Ad impreziosire, le illustrazioni di Lavinia Fagiuoli.

"Un desiderio non è altro che la metà di un sogno più grande": un invito, dunque, a proseguire nella vita, lungo il proprio cammino, per raggiungere la propria meta e realizzare i propri sogni.

C’è una notte, c’è la luna, c’è un’aria che sa di estate. E poi c’è Manuel, che con quella notte, ancora non lo sa, ha un appuntamento. In riva al mare c’è anche un pescatore, e la sua barca è piena di stelle. Di desideri. Di sogni che aspettano solo di essere realizzati e, come anticipa lo scrittore, "per avverarsi, un sogno ha bisogno che i desideri di almeno due persone si incastrino, e sai perché? Perché l’unico modo che abbiamo per andare verso noi stessi è incontrare gli altri".

“E' vitale sognare. Sognare, immaginare, fantasticare, sono gli unici modi che abbiamo per incidere sulla realtà, e per sprigionare la nostra forza creativa. Ognuno di noi è portatore di questa forza antica, un riverbero di qualcosa di primigenio che ci portiamo dentro. Un delitto non darle voce”, spiega Millanta.