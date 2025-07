Tornano le Notti Bianche al Santangelo Outlet Village: giovedÃ¬ 24 luglio protagonista Iva Zanicchi

Dopo il successo della serata inaugurale con Max Giusti, che ha visto migliaia di persone affollare le vie del Santangelo Outlet Village, torna l’appuntamento più atteso dell’estate: le Notti Bianche.

Giovedì 24 luglio, alle ore 21:30, il palco del Village si accenderà per un’icona della musica italiana: Iva Zanicchi. Una serata speciale, ad ingresso gratuito, per cantare insieme i grandi successi dell’Aquila di Ligonchio, in uno show che si preannuncia emozionante e coinvolgente.

E non finisce qui. Il calendario delle Notti Bianche continua con aperture speciali fino alle 24 e il ricco programma di eventi imperdibili:

Giovedì 31 luglio – Cristina D’Avena (Special Guest)

Giovedì 7 agosto – Paolo Belli Big Band

Giovedì 14 agosto – Antonio Giuliani

Giovedì 21 agosto – DinsiemE (Showcase + firmacopie)

Musica, spettacolo e tanto divertimento per tutta la famiglia, in un’atmosfera magica da vivere sotto le stelle. E per gli amanti dello shopping? C’è una sorpresa in più. Solo per chi possiede l’App ufficiale del Santangelo Outlet Village, sarà attiva una promo esclusiva -30% Extra sul prezzo a saldo, valida dalle 10 alle 24 nei negozi aderenti. Un’occasione unica per acquistare articoli della collezione primavera/estate a prezzi ancora più vantaggiosi. Le Notti Bianche del Santangelo Outlet Village vi aspettano per un’estate da ricordare.