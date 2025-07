A Caramanico pastasciutta in nome della pace con il concerto di Antonello Persico

Volge al termine l'XI edizione del programma di aventi 'Le Giornate della Libertà', allestito dall'Associazione Culturale ReteAbruzzo dalla locale Sezione ANPI Val d'Orta "Nicola Cappellucci" di Caramanico Terme in collaborazione con il Comitato Provinciale ANPI di Pescara.

Perché questa data? «Il 25 luglio 1943 - dichiara la locale Presidente ANPI Rita Silvaggi - con la caduta del governo fascista di Mussolini si accesero le speranze degli italiani di vedere finire la guerra, le privazioni, i razionamenti, le persecuzioni del regime. A Campegine (RE), la famiglia Cervi, che sapeva che la guerra non era certo finita e che il nemico non era sconfitto, decise di festeggiare comunque la caduta del fascismo offrendo una pastasciutta a tutto il paese nella speranza di un mondo libero, democratico e finalmente in pace. Quest'anno, nell'80° della Liberazione, vogliamo celebrare anche noi questa ricorrenza. La Sezione ANPI "Nicola Cappellucci" di Caramanico Terme offre gratuitamente a tutti i partecipanti un piatto di pasta in nome della pace, della libertà e della giustizia sociale».

Nella Sala Consiliare di Caramanico Terme alle ore 17.30 di venerdì 25 luglio ci sarà l'evento "L'Italia dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945" con i saluti istituzionali del Sindaco Franco Parone. Introduce Mario Mazzocca, Vice presidente del comitato ANPI Pescara. Dialogano Luciano D'Amico Fondatore Osservatorio Antifascista 25 settembre 1943, Matteo Settepanella Presidente Osservatorio Antifascista 25 settembre 1943, Marta Viola Segreteria ANPI Val Vibrata, Rita Silvaggi Presidente sezione ANPI Caramanico Terme. Nel corso dell'evento ci sarà la presentazione del libro "La Brigata Maiella" (Textus) con gli interventi di Edoardo Puglielli (curatore), e Nicola Palombaro (autore).

«Ottant'anni fa l'Italia rialzava la testa, usciva dalla lunga notte del fascismo e apriva finalmente le porte alla democrazia - dichiara il presidente di ReteAbruzzo Mario Mazzocca - E nel 2025 non si tratta solo di una ricorrenza ma di una vera e propria Festa nazionale, popolare, condivisa, un'occasione unica per far risuonare in ogni angolo del Paese il valore eterno della Liberazione e per ricordare la Resistenza, l'antifascismo e il sacrificio di chi ha lottato per la libertà. Per questi motivi abbiamo aderito all'appello dell'ANPI, oltre che dal Forum delle Associazioni Antifasciste e della Resistenza, di ospitare anche qui da noi una delle oltre 800 Pastasciutte Antifasciste organizzate in tutto il Paese cercando di rendere questo 25 aprile un momento collettivo di memoria, di impegno e di festa. Perché ricordare non è mai un atto neutro, ma un gesto profondamente politico e umano. Ricordare è scegliere da che parte stare».

Dalle ore 19.30 a piazza Conti la Sezione ANPI "Nicola Cappellucci" di Caramanico Terme offre gratuitamente a tutti i partecipanti un piatto di pasta in nome della pace, della libertà e della giustizia sociale successivamente nella stessa location alle ore 21.30 il dottor Antonello Persico canta De Andrè con il patrocinio morale della Fondazione De Andrè Onlus. Alle chitarre ci sarà Paolo Palma, Paola Ciolino alle tastiere, Stefano Mammarella al flauto, Zelindo Di Giulio al basso, Simone Antonini alla batteria, Sergio Marcucci alle percussioni e Giulia Persico cori e ritmica. Durante l'evento ci sarà una raccolta fondi per continuare a sostenere le attività sanitarie di Emergency a Gaza.