Il 4 agosto a Estatica in scena la compagnia “Li Sciarpalite di teatro e…”

Le difficoltà della guerra, l’unione di una famiglia davanti alle difficoltà del periodo storico, i sentimenti che non svaniscono nel tempo. Sono questi i temi affrontati nello spettacolo teatrale “Lu trene passe…e arpasse…” che lunedì 4 agosto, alle ore 21.30, saranno portati sul palco dell’Arena del porto turistico Marina di Pescara dalla compagnia teatrale dialettale “Li sciarpalite di teatro e…”.

Siamo negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Il risveglio mattutino mostra una famiglia che vive in una situazione di povertà a causa del conflitto. L’unica risorsa è l’orto di don Gregorio, dove i protagonisti vanno a prendere verdure, insalata e poco altro per garantire alla famiglia la sopravvivenza in un periodo così buio. Le giornate trascorrono tristi ma anche con momenti di spensieratezza rallegrate dalla musica che trasmette la radio. Per la capofamiglia, Trosolina, è un’angoscia vedere mancare persino le cose fondamentali per la sua famiglia.

Il conflitto incalza sempre più e un giorno arriva una lettera dal Ministero della Guerra. Trosolina apre con gioia la missiva sperando nell’annuncio del ritorno a casa del suo primogenito. Ma subito dopo si rende conto di quanto quell’illusione fosse sbagliata. Questa volta ad essere chiamato al fronte è anche il suo secondogenito. Le donne di casa si trovano quindi ad affrontare anche questo dolore, ma la famiglia è la patria del cuore, per loro amare è breve, ma dimenticare è lungo.

L’opera in dialetto abruzzese, scritta da Franca Arborea, per la regia di Pina Di Salvo, offre allo spettatore profondi momenti di riflessione sulla crudeltà di tutte le guerre, ma anche molte risate trattandosi comunque di una commedia.

A salire sul palco, insieme alla regista che vestirà i panni della nuora di Trosolina, saranno anche Patrizia Caramanico nel ruolo di Bianchina, Stefano Di Domenico come capostazione, Annamaria Di Vittorio (moglie del postino), Filomena Agamennone (perpetura), Luigi Corneli (figlio di Trosolina), Giovanna Centorame (nuora di Trosolina), Guido Giansante (don Gregorio) e Rossella Marchegiani (Trosolina). Le musiche dello spettacolo sono di Pina Di Salvo e Rossella Marcheggiani, il montaggio scenico di Gino Spezialetti e Alfonso Pigliacelli.