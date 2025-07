Un agosto ricco di eventi a Cepagatti: il programma

Il Comune di Cepagatti, guidato dal sindaco Gino Cantò, lancia l'isola pedonale in centro per il mese di agosto, un mese ricco di eventi e iniziative. Il vicesindaco Annalisa Palozzo, delegata agli eventi, illustra le prossime manifestazioni in programma sul calendario estivo: "Tanti eventi per grandi e piccini, diffusi sul territorio con tante novità. Venerdì 1° agosto: BIMBI IN FESTA al Parco di Villanova: dalle 18.30 fino a sera. Gonfiabili, Animazione, giochi, bolle di sapone e baby dance con l'ass. Ludolandia. Alle 22 Cinema all'aperto con la proiezione di "Oceania 2" a cura dell'associazione ‘Gli Amici Di Villanova’. Ingresso libero.

SABATO 2 AGOSTO: FESTA COUNTRY

Quando il sole tramonta... il west si accende al Parco Santuccione di Cepagatti per la Festa Country più wester di sempre. Il Comune di Cepagatti, assessorato eventi e manifestazioni, insieme con gli amici del Country Rock Summer Festival, le Giacche Verdi, la ProLoco e l'associazione Happy Horses Valley vi invita dalle 18.30 fino alle 24 al Parco Santuccione di Cepagatti.

Dalle 18.30 musica live, balli country, cavalli, pony per i più piccoli, animazione e truccabimbi, auto tuning e moto Harley Davidson. Alle 21 concerto dei The Baron's Band.

Saranno presenti stand gastronomici: arrosticini, marrocche, pizze, panini, porchetta e tanto divertimento.

Dress code consigliato: stile cowboy. Cappello e stivali ai piedi e via. Ingresso libero, evento organizzato dal Comune di Cepagatti assessorato eventi e manifestazioni, insieme con gli amici del Country Rock Summer Festival, le Giacche Verdi Regione Abruzzo la ProLoco Cepagatti e l'associazione Happy Horses Valley, ospite dell'evento anche l'influencer l'Abruzzesemedio.

Il 3, 4 e 5 agosto Gonfiabili in centro, in via Roma-Cepagatti, con isola pedonale dalle 21 alle 24. Il 6 e 7 agosto: San Donato esibizioni musicali a cura del Comune e del Comitato feste

venerdì 8 agosto: CONCERTO DELLA BANDA GIUSEPPE VERDI DI CEPAGATTI diretta dal Maestro Cav. Donato Martilé e dal Maestro Nicola Graziano. La banda festeggia quest'anno 30 anni di attività con il concerto che si terrà alle 21 al centro storico.

Domenica 10 agosto torna MAGIA AL CASTELLO, 7a edizione. Dalle 21.30 maghi, giocolieri, ballerine sospese su tessuti aerei, artisti di strada sorprenderanno e ammalieranno nello stupendo centro storico di Cepagatti, dipinto con splendidi murales che raccontano la storia del territorio.

Lunedì 11 agosto: MODA SOTTO LE STELLE. Alle ore 21 in piazza Schumann sfilata di moda con l'agenzia Lsr Moda e Management e le attività del territorio. La serata sarà animata da spettacoli di danza e musica e dal comico e cabarettista Christian Cappellone. Questo e tanto altro vi aspetta a Cepagatti.

Novità dell'estate è l'attivazione dell'isola pedonale in centro per volontà dell'assessore al commercio Gianni Tatilli, che spiega: "Abbiamo istituito dal 1° al 24 agosto l'isola pedonale attiva dalle 21 alle 24 per consentire alle famiglie e ai ragazzi di vivere il paese in tranquillità, passeggiando e godendo delle tantissime iniziative e spettacoli in programma. L'sola pedonale è un incentivo anche per le attività del centro".

È possibile scoprire tutti gli eventi in programma sul sito Internet del Comune o sulla pagina Facebook "Città di Cepagatti".