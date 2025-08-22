Pescara e Giulianova accolgono gli aspiranti Mister Italia e Miss Grand Prix 2025

E' in arrivo in Abruzzo la settimana piÃ¹ "bella" dell'anno. Pescara si prepara infatti ad accogliere l'evento clou della bellezza italiana: le finali nazionali di Mister Italia by Claudio Marastoni 2025 e Miss Grand Prix 2025. La nostra cittÃ ospiterÃ a fine mese lo spettacolo conclusivo, che vedrÃ l'elezione dei vincitori sul prestigioso palcoscenico dello Stadio del Mare. Grazie alla collaborazione tra il patron dei concorsi, Claudio Marastoni, e l'amministrazione comunale di Pescara, in particolare con il sindaco Carlo Masci e l'assessore ai Grandi eventi Alfredo Cremonese, la cittÃ Ã¨ stata infatti scelta per ospitare la serata finale. L'appuntamento allo Stadio del Mare vedrÃ i finalisti in sfida per conquistare gli ambiti scettri, che lo scorso anno sono andati al milanese Matteo Dall'Osto e alla toscana Matilde Felice.

I 70 aspiranti Mister e le migliori Miss Grand Prix saranno presentati ufficialmente al pubblico rispettivamente mercoledÃ¬ 27 agosto e giovedÃ¬ 28 agosto nella bellissima cornice di Piazza del Mare a Giulianova, grazie all'accordo tra Claudio Marastoni e l'Amministrazione comunale di Giulianova, in particolare con il sindaco Jwan Costantini e con l'assessore al turismo e manifestazioni Marco Di Carlo. I concorsi di Mister Italia e Miss Grand Prix, con quasi quarant'anni di storia, sono considerati tra i piÃ¹ importanti nel nostro Paese. Hanno lanciato la carriera di numerosi personaggi del mondo dello spettacolo.

Tra gli ex Mister figurano volti noti come Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo, Luca Vetrone e Luca Onestini, mentre tra le vincitrici di Miss Grand Prix si annoverano Raffaella Fico, Margherita Molinari e Carlotta Maggiorana. Per tutte le news e gli aggiornamenti sui concorsi, Ã¨ possibile seguire i canali social ufficiali su Facebook e Instagram: @concorsomisteritalia e @missgrandprix.