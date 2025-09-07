Alla “d’Annunzio” il corso internazionale Blended Intensive Programme (BIP)

Dall’8 al 12 settembre si svolgerà presso il Dipartimento di Lingue, Letterature e Culture Moderne dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” la sessione in presenza del Blended Intensive Programme (BIP) dedicato al tema del Language Testing nella didattica dell’italiano come lingua seconda. Vi prenderanno parte docenti e studenti provenienti dai dipartimenti di italianistica delle Università di Debrecen (Ungheria), Warsaw (Polonia), Suceava (Romania) e Zadar (Croazia). In parallelo verrà offerto un corso di lingua italiana indirizzato a docenti e studenti di varie discipline di area scientifica e umanistica, interessati all’acquisizione di competenze linguistico-culturali spendibili nell’ottica di una futura mobilità nel nostro Paese.

I partecipanti al corso provengono dalle seguenti Università dell’Alleanza INGENIUM: Iasi (Romania), Karlsruhe (Germania), Portimão-ISMAT (Portogallo) e Rouen (Francia). Il programma è coordinato dalla professoressa Mariapia D’Angelo, Presidente della Scuola di Studi umanistici e Coordinatrice del Master di II livello in “Didattica dell’italiano L2/LS: intercultura e mediazione” dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara.

“Il Blended Intensive Programme - spiega la professoressa Mariapia D’Angelo - intende realizzare un'esperienza di studio internazionale nell’ambito del Language Testing attraverso la presentazione di progetti, risorse innovative e buone pratiche implementate a livello europeo. L’iniziativa si configura come una preziosa opportunità di aggiornamento in un versante della linguistica educativa di rilevanza strategica nei processi di integrazione e per la libera circolazione di persone, idee e competenze. Il duplice percorso che in questo mese andremo a sperimentare costituisce un’utile esperienza formativa aperta a colleghi e studenti degli Atenei nel quadro sia dell’alleanza INGENIUM, coordinata come Delegato del Rettore, dal professor Marcello Costantini, sia degli Accordi Erasmus+, seguiti dal dott. Glauco Conte, Responsabile del ‘Settore Internazionalizzazione ed Erasmus’ e dal suo staff che ringrazio vivamente”.