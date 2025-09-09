A Moscufo torna la tradizionale festa in onore della Madonna della PietÃ 

Dopo lo stop forzato in periodo di emergenza sanitaria che ha imposto unâ€™interruzione delle celebrazioni, la comunitÃ di Moscufo Ã¨ pronta a riabbracciare una delle sue tradizioni piÃ¹ sentite, quella legata alla Madonna della PietÃ , che quest'anno torna a splendere e non si Ã¨ mai piegata all'oblio.
Il 13 e il 14 settembre, nel Borgo delle Casette di Moscufo, si terranno i solenni festeggiamenti: un momento di profonda devozione e di festa popolare che segna il ritorno alla normalitÃ anche per questa tradizione recuperata.
La celebrazione, che affonda le sue radici nella storia e nella cultura locale, rappresenta unâ€™occasione speciale per la comunitÃ per ritrovarsi e onorare la sua patrona. La parte religiosa dei festeggiamenti sarÃ curata da Don Mauro Evangelista, mentre gli appuntamenti civili pensati per il divertimento dei fedeli si terranno in piazza della PietÃ .
Sabato 13 settembre alle ore 21 ci sarÃ lo spettacolo teatrale "Mo t'acconce pe le feste", che segnerÃ l'inizio delle celebrazioni civili a cura della Compagnia P.A.D.I.
Domenica 14 settembre alle ore 10 e alle ore 12 ci sarÃ un doppio matinÃ¨e in piazza con la Banda di Elice mentre la serata di domenica 14 settembre alle ore 21, vedrÃ invece protagonista la musica con la cover band di Jovanotti "Pensieri positivi".
Come sostengono gli organizzatori: "La partecipazione della cittadinanza Ã¨ attesa con grande entusiasmo, soprattutto perchÃ¨ si tratta di una festa che pensavamo ormai persa. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno creduto, anche gli sponsor, e speriamo davvero che questo appuntamento possa essere l'inizio di un nuovo momento d'interesse per la comunitÃ ". Evento con patrocinio del Comune di Moscufo.