"Crescendo... in armonia", al via i corsi gratuiti di musica d'insieme e coro

Sabato 13 settembre, nel quartiere Villaggio Alcyone, partirà ufficialmente la fase didattica del progetto “Crescendo… in armonia”, iniziativa gratuita rivolta a bambini e ragazzi dai 7 ai 18 anni che desiderano avvicinarsi al mondo della musica d’insieme e del canto corale. Il progetto fa parte del più ampio percorso “Il potere salvifico della musica”, promosso e realizzato dall’associazione “L’incanto delle Muse”, Gea – Giovane Ensemble d’Abruzzo e da Fondazione Pescarabruzzo, con il supporto dell’associazione “Prossimità alle istituzioni”.

L’obiettivo è portare la musica nelle periferie, offrendo ai più giovani occasioni di crescita, espressione artistica e socializzazione all’interno di un ambiente sano, stimolante e protetto. L’iniziativa, avviata lo scorso giugno con incontri e concerti nei quartieri di Villa del Fuoco e Villaggio Alcyone, mira a creare due formazioni orchestrali e coristiche giovanili – GEA Kids e GEA Junior – che si esibiranno in occasione del Concerto di Natale del 23 dicembre, un evento speciale che vedrà sullo stesso palco i giovani allievi, i loro docenti e i musicisti dell’Ensemble GEA, uniti in una grande orchestra sinfonica intergenerazionale.

«La Fondazione Pescarabruzzo conferma con convinzione il proprio impegno nel sostenere iniziative che uniscono educazione, cultura e inclusione sociale – dichiara il presidente Nicola Mattoscio – “Con Crescendo… in armonia” vogliamo dare ai bambini e ai ragazzi di Pescara la possibilità di scoprire la forza educativa e comunitaria della musica, capace di accendere talenti, costruire relazioni e restituire fiducia nei territori più fragili della città».

L’appuntamento è per sabato 13 settembre – auditorium della Chiesa del SS. Crocifisso, piazza Alcyone - Pescara

Ore 9: accoglienza, info e iscrizioni

Ore 10: prima lezione di musica d’insieme e coro