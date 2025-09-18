'CoiLibrÃ¬ 2025', prima presentazione abruzzese di "Scialacca" di Kristine Maria Rapino

Disponibile in libreria da pochi giorni, Scialacca, il nuovo e atteso romanzo di Kristine Maria Rapino per la Sperling & Kupfer, sarÃ presentato per la prima volta in Abruzzo, il 19 settembre alle ore 22.00 a Chieti Scalo a piazzale G. Marconi in occasione della IX edizione del Festival Autori in Piazza, CoiLibrÃ¬ 2025 per Chieti, CittÃ che legge; l'autrice, che ha giÃ presentato il romanzo in anteprima a Cortina d'Ampezzo e Bolzano, sarÃ in dialogo con Luca Fortunato e Andrea Magno, Direttore artistico del Festival; sono previste inoltre letture a cura di Emanuela Dimaggio. L'appuntamento sarÃ impreziosito dalle voci del Coro lirico Giacomo Puccini di Chieti, diretto dal Maestro Loris Medoro.

Scialacca che segue il ritorno di Francesco nella casa di famiglia dopo quattro anni di assenza, un evento che riapre ferite e tensioni sopite. Insieme a lui câ€™Ã¨ Aria, una ragazza enigmatica con albinismo. Tra rancori, parole taciute e un amore che non si Ã¨ mai spento, Francesco deve affrontare i muri eretti dal fratello Gillo. Il titolo rimanda al mondo dei fuochi dâ€™artificio, che Gillo produce nella sua piccola azienda pirotecnica sulla costa abruzzese: un luogo dove il mare incontra la terra, e dove gli oggetti perduti e i legami in sospeso restano impigliati nellâ€™acqua, trattenendo ciÃ² che il cuore non riesce ancora a lasciar andare.

Per dare una voce autentica a uno dei personaggi principali, Aria, lâ€™autrice Kristine Maria Rapino ha incontrato Albinit, lâ€™associazione italiana che promuove lâ€™inclusione delle persone con albinismo: ascoltando le loro esperienze e i loro punti di vista si Ã¨ concretizzata una collaborazione che ha visto la realizzazione di segnalibri unici che accompagneranno alcune copie del libro: l'obiettivo Ã¨ quello di diffondere conoscenza e consapevolezza sullâ€™albinismo, promuovendo un messaggio di inclusione.

Kristine Maria Rapino Ã¨ nata nel 1982 e vive a Chieti. Ãˆ editor e docente di scrittura creativa alla Scuola Macondo di Pescara fondata dallo scrittore e sceneggiatore Peppe Millanta . Ha lavorato per il teatro e a CinecittÃ ed Ã¨ stata finalista a diversi premi letterari. Per Sperling & Kupfer ha pubblicato anche Fichi di marzo, finalista al Premio Artese.

Domenica 21 settembre alle ore 17.00, ci sarÃ un nuovo appuntamento con Scialacca: Ã¨ prevista un'ulteriore presentazione nella Biblioteca comunale di San Valentino in Abruzzo Citeriore (Pe) grazie all'impegno di Valentina Pascetta; in dialogo con Kristine Maria Rapino ci sarÃ Rosaria Chiacchia.