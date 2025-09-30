Il VROC Italy festeggia il suo XIX Anniversario a Pescara dal 2 al 5 ottobre

Il VROC Italy â€“ Vulcan Riders and Owners Club celebra quest'anno il suo 19Â° Anniversario con un grande evento nazionale che si terrÃ a Pescara dal 2 al 5 ottobre 2025, con la partecipazione di centinaia di motociclisti provenienti da tutta Italia.

Fondato nel 2006, il VROC Italy Ã¨ oggi uno dei club motociclistici monomarca piÃ¹ attivi del panorama nazionale, composto esclusivamente da possessori di moto Kawasaki Vulcan (modelli custom e cruiser). Il club Ã¨ affiliato al VRA â€“ Vulcan Riders Association, la grande organizzazione internazionale che riunisce i Vulcan club di oltre 34 Paesi tra cui Australia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania, Romania, Messico e molti altri.

L'evento di Pescara, articolato su quattro giorni, Ã¨ reso possibile grazie al sostegno del Comune di Pescara e dell'assessore allo sport, che ha messo a disposizione logistica, spazi e strutture comunali. Il clou si terrÃ sabato 4 ottobre con la parata cittadina in moto, i giochi in piazza e la cerimonia pubblica in Piazza della Rinascita, nel cuore della cittÃ .

Durante l'anniversario verranno conferiti anche i riconoscimenti ufficiali ai soci che avranno completato il percorso per ottenere la Front Patch (FP) e la prestigiosa Back Patch (BP), distintivi che rappresentano l'ingresso nel cuore pulsante della comunitÃ VROC.

L'evento di quest'anno assume un significato ancora piÃ¹ importante, poichÃ© il VROC Italy si prepara ad ospitare â€“ nel 2026 â€“ il Raduno Internazionale del VRA, che si terrÃ proprio in Italia, a vent'anni esatti dalla fondazione del club. Questo appuntamento richiamerÃ biker da tutta Europa e dal mondo per quattro giorni di viaggio, fratellanza e passione condivisa per le due ruote.

Oltre alla vita associativa e alla partecipazione ai principali raduni nazionali e internazionali, il VROC Italy Ã¨ attivo anche nel sociale: ogni anno vengono organizzati diversi eventi benefici a supporto di associazioni e progetti dedicati a bambini e famiglie in difficoltÃ , con raccolte fondi e attivitÃ solidali coordinate dalle LOV (Lady of VROC).

Il XIX Anniversario di Pescara sarÃ quindi non solo una celebrazione della storia del club, ma anche un momento di apertura alla cittÃ , ai media, alla solidarietÃ e alla condivisione di valori autentici.