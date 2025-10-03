Abbateggio portacolori d'Abruzzo alla 3ª Coppa Nazionale “I Borghi più belli d’Italia”

Il Comune di Abbateggio sarà presente per l’Abruzzo alla 3ª Coppa Nazionale “I Borghi più belli d’Italia”, in programma a Gabicce Mare dal 3 al 5 ottobre 2025.

La manifestazione - spiega in una nota il sindaco Gabriele Luciano Di Pierdomenico - riunirà 14 borghi provenienti da diverse regioni italiane, con l’obiettivo di promuovere lo sport come occasione di incontro, valorizzare le tradizioni locali e diffondere la conoscenza dei territori che compongono il patrimonio nazionale.

La partecipazione a questa iniziativa, sostenuta con attenzione dal consigliere capogruppo Ivan De Sanctis, costituisce un momento significativo per la comunità di Abbateggio, che avrà l’opportunità di avere visibilità in un contesto nazionale, mettendo in risalto lo spirito di coesione che la contraddistingue e la capacità della sua comunità di essere presente e protagonista anche al di fuori dei propri confini.

Abbateggio, inserito nel circuito de“I Borghi più belli d’Italia”, conferma il valore dei piccoli centri come custodi di tradizione e qualità della vita, oltre che come realtà dinamiche, capaci di affrontare il futuro con apertura e partecipazione. Questo prestigioso circuito è molto più di un riconoscimento estetico: costituisce una rete di identità locali che, attraverso iniziative condivise, rafforzano il legame con il territorio e contribuiscono a valorizzare l’immagine complessiva dell’Italia, fatta di borghi vivi e autentici.

L’Amministrazione comunale esprime apprezzamento agli atleti che si confronteranno in questa competizione e rivolge loro i migliori auguri, nella certezza che sapranno onorare i valori dello sport e il nome del nostro borgo.

La squadra che difenderà i colori di Abbateggio è composta da:

Di Marco Alessandro, Di Marco Andrea, Berilli Lorenzo Maria, Pento Francesco, Di Marco Pasquale, De Sanctis Ivan, Di Marco Mattia, Di Giacomo Simone, Di Mascio Raffaele, Cafarelli Riccardo, Di Marco Jacopo e Antonucci Lorenzo.

Calendario delle partite:

Venerdì 3 ottobre – ore 16.30 : Abbateggio vs Bagno di Romagna

Sabato 4 ottobre – ore 12.00 : Abbateggio vs Lucignano

Sabato 4 ottobre – ore 16.30: Abbateggio vs Castelnuovo di Porto

Forza, Abbateggio!