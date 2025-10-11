Spettacoli, il pianista finlandese Pami Karvonenn per Vuelvo al Sur

Vuelvo al Sur, progetto artistico dedicato all’arte, alla relazione e all’incontro, presenta il terzo evento della rassegna, partita lo scorso 21 settembre a Francavilla al Mare e in programma fino al 6 dicembre a Pescara, negli spazi de I Luoghi dell’Anima.



L’appuntamento è per domenica 12 ottobre alle 18,30 a ‘I Luoghi dell’Anima’ in via di Sotto, 120, con il concerto aperitivo A Cookbook of happiness con Pami Karvonenn (voce e pianoforte) e Mariano Navone, Zuleika Fusco (ballo). Ingresso: Il biglietto per il concerto più aperitivo ha un costo di 25 euro, solo concerto 15 euro. Info: 338/8008599, 392/9894739.



Pami Karvonenn, musicista e pianista di fama internazionale, arriva in Italia dalla Finlandia dove si è guadagnato il titolo di “guaritore dell’anima” per i suoi progetti musicali unici. Migliaia di persone hanno ascoltato i suoi concerti anche sdraiate per terra - qualcuno forse dormendo - come al Festival Lux Musicae del novembre scorso, primo festival in Finlandia nel periodo più buio dell’anno, realizzato per combinare luce e musica.



Arriva a Vuelvo al Sur per proporre un concerto di “pianoforte con pubblico, uccelli finlandesi, tango e una speciale ricetta musicale della felicità finlandese” come si legge nelle note dello spettacolo, che aggiungono: “Qual è la cosa migliore per avere un buon appetito? Un’anima felice!”. I compositori del concerto sono Pärt, Piazzolla, Glass, Rautavaara, Berio e Bach. Il concerto per pianoforte A Cookbook of happiness è anche un lavoro di squadra sociale, una sorta di processo di intelligenza di gruppo in cui il pubblico ha la possibilità di scrivere la propria ricetta della felicità. Un testo anonimo del pubblico farà parte del libretto del programma. Pami Karvonenn è pianista e multi musicista itinerante di successo, la cui passione è l’unione di parole e musica.



L’evento è patrocinato dal Comune di Pescara e dal Comune di Francavilla al Mare. “Ringraziamo il Comune di Francavilla per il contributo economico, i nostri collaboratori, il Gruppo Fabbrini, Fai Tango, l’associazione L’Oltre Tango e l'Associazione Tango Sophia Project L’Oltre Tango Pescara” commentano da Avalon Progetto Tango.