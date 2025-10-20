La Casa di Cura Villa Serena organizza un evento formativo sulla chirurgia robotica

La Casa di Cura Villa Serena di Città Sant'Angelo, provider regionale accreditato per l’Educazione Continua in Medicina (ECM), promuove l’evento “Le applicazioni del robot in chirurgia: sfide attuali e prospettive future”, in programma oggi pomeriggio nell’Auditorium della struttura. Responsabili scientifici dell’iniziativa sono il dottor Federico Selvaggi, specialista in Chirurgia Generale, e il professor Roberto Cotellese, impegnato nelle attività della Fondazione Villaserena per la ricerca. Il corso, rivolto a medici chirurghi e infermieri, è accreditato ECM e prevede l’assegnazione di 5 crediti formativi ai partecipanti che completeranno i requisiti richiesti.

Le sessioni formative approfondiranno lo stato dell’arte della chirurgia robotica, le esperienze maturate in Abruzzo, le innovazioni nei campi endoscopico e ortopedico, nonché gli aspetti anestesiologici e organizzativi legati alla simulazione e alla sostenibilità. Con questa iniziativa, Villa Serena rinnova il proprio impegno per una formazione sanitaria continua e di qualità, in linea con le direttive ministeriali e con l’evoluzione delle pratiche cliniche. La partecipazione è gratuita, con un massimo di 80 posti disponibili.