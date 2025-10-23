Libri: Laura Lodi presenta all'Avis “Onco-logica”

Domenica 26 ottobre le porte dell’Avis Pescara apriranno per una giornata straordinaria di donazione, ma allo stesso tempo ci saranno altre iniziative molto importanti che ruotano sempre intorno al tema della solidarietà. Alle ore 10.30 infatti, nella sala conferenze di Avis Pescara, si terrà la presentazione di un libro in occasione del mese della prevenzione. Ci sarà infatti il lavoro di una giovane psicoterapeuta ex malata oncologica, Laura Lodi, dal titolo “Onco-logica: Alfabeto psico-emotivo per chi vive l’esperienza di un tumore”.

Angoscia, bisogno, coraggio, un viaggio nel mondo interiore di chi attraversa – o ha attraversato – la diagnosi oncologica. Laura Lodi, psicoterapeuta e paziente, intreccia vissuto personale, competenza clinica e letteratura scientifica per raccontare senza filtri ciò che il cancro toglie, cambia e – sorprendentemente – sa ancora generare, tra ricordi di corsie d’ospedale, citazioni di psico‑oncologia e lampi di quotidianità.

Un appuntamento molto toccante e da non perdere, per chi vorrà partecipare, nell’ambito del mondo Avis e anche per chi invece vuole aprirsi a un mondo che non conosce. Sarà presente anche l’associazione Lilt (Lega Italiana Lotta Tumori).