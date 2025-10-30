Educazione alimentare: dai banchi del mercato ai banchi di scuola

È stato presentato il progetto “Una spesa consapevole: dai banchi del mercato ai banchi di scuola”, un’iniziativa che punta a sensibilizzare la cittadinanza verso un cambiamento sociale fondamentale: la consapevolezza alimentare. “Si tratta di un progetto molto importante – dichiara l’assessore alla Pubblica istruzione, Valeria Toppetti - poiché la nutrizione secondo noi davvero fa parte del percorso educativo e come ogni percorso educativo richiede un po' di impegno, qualche rinuncia e sicuramente una strada un po' in salita per scegliere bene. Quindi noi diremo ai nostri bambini attraverso questi incontri organizzati con la Confederazione Italiana Agricoltori che è importante mangiare molta frutta e verdura, che è importante mangiare i legumi, che è importante operare scelte che magari vanno un po' controcorrente rispetto a quella che è l'onda di massa dei fast food”.

Attraverso una serie di incontri con docenti e studenti, e successivamente con genitori e nonni, il progetto si propone di educare i più giovani a gestire in modo corretto e informato la propria alimentazione, promuovendo scelte orientate alla salute, al rispetto dell’ambiente, alla tutela della biodiversità e ai principi etici della filiera alimentare. L’iniziativa mira a sostenere l’agricoltura sostenibile e locale, a rafforzare il legame tra cittadini, agricoltori e territorio, a difendere le tradizioni alimentari e culturali e a formare consumatori responsabili e consapevoli.

Le rilevazioni effettuate negli ultimi anni mostrano, purtroppo, un preoccupante aumento di bambini e giovani in sovrappeso o con problemi di obesità, così come una crescente diffusione dei disturbi del comportamento alimentare quali anoressia e bulimia, spesso collegati a cattive abitudini nutrizionali e stili di vita non sani. Il progetto, promosso da CIA – Agricoltori Italiani e dalla sua associazione “La Spesa in Campagna”, gode del sostegno dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Pescara.

Alla presentazione sono intervenuti l’assessore alla Pubblica Istruzione Valeria Toppetti, il presidente della Commissione Politiche per l’Istruzione Loris Mazzioli, il presidente nazionale dell’associazione “La Spesa in Campagna”, Beatrice Tortora, il Presidente del GAL Terre pescaresi, Domenico Francomano, la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo 4, Daniela Morgione presente questa mattina in conferenza stampa con una classe.

“Con una modalità attrattiva insegneremo ai bambini un po' quello che in passato insegnavano le nonne - commenta l’assessore Toppetti - oggi non c'è più tempo per andare insieme al mercato, ma mettere i bimbi in contatto con la frutta, con la verdura, anche un'esperienza tattile, proprio un'esperienza diretta potrà insegnare loro che non soltanto il gusto è ottimo ma soprattutto fa bene. Oggi sappiamo che la salute psicofisica dipende moltissimo anche da quello che mangiamo e dobbiamo costruire un futuro buono per tutti e quindi sappiamo che anche tante malattie, tra le più gravi e anche le meno gravi, possono migliorare o peggiorare a seconda di come ci sentiamo, quindi è un tema super importante. Un dato che preoccupa e che deve far riflettere è che oggi, nel mondo, è più alto il tasso di bambini affetti da obesità rispetto ai bambini con denutrizione”.