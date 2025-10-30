Per "Vuelvo al Sur" Sandra Luna e Fabrizio Mocata a "I Luoghi dell’Anima"

Prosegue “Vuelvo al Sur”, progetto artistico dedicato all'arte, alla relazione e all'incontro. Nuovi appuntamenti venerdì 31 ottobre e sabato primo novembre. Venerdì con Habemus Troilo, concerto aperitivo con Sandra Luna (voce) e Fabrizio Mocata (pianoforte). A seguire milonga con il tdj Adan Schwindt. Dalle 18,30 alle 21 a I Luoghi dell’Anima in via di Sotto/8 a Pescara. Biglietto per il concerto più aperitivo, 25 euro, solo concerto 15 euro, concerto-aperitivo e milonga 35 euro, solo milonga 15 euro.

A I Luoghi dell’Anima si tiene anche il seminario rivolto ai cantanti, sempre con Sandra Luna e Fabrizio Mocata, sabato primo novembre, dalle 11 alle 18. Il costo del seminario è di 150 euro. Per entrambi gli appuntamenti, info e prenotazioni al 338800859. “Lieti di presentare un appuntamento che ci riporta al centro, al centro di noi e dell’amore per la qualità, per la passione. Un centro da cui poter scegliere come ripartire” sottolineano da Avalon Progetto Tango.