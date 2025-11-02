Al Teatro comunale di Città Sant'Angelo si è tenuto il convegno dal titolo “Promuovere la legalità: impegno per le nuove generazioni”.
Tale iniziativa, organizzata dalla Questura di Pescara con la collaborazione del Comune di Città Sant’Angelo nasce dall’idea di mettere in risalto la significativa relazione istituzionale delle Forze dell’Ordine con le Amministrazioni locali unite nell’impegno quotidiano al servizio dei cittadini. L’evento, inoltre, ha visto la nutrita partecipazione degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado locali e di una rappresentanza di Allievi Agenti della Polizia di Stato.
In tale evento, sono intervenuti, in qualità di relatori, il Vice Prefetto Vicario di Pescara dott.ssa Marisa Amabile, il Procuratore della Repubblica di Pescara dott. Giuseppe Bellelli, il Questore della Provincia di Pescara dott. Carlo Solimene, la Prof.ssa Vera Fanti dell’Università “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara, il Rettore del Santuario della Madonna del Silenzio Padre Emiliano Antenucci e il Direttore dello stabilimento Barberini s.p.a. Ing. Giovanni Paolo Perticone. A fare gli onori di casa il Sindaco dott. Matteo Perazzetti.