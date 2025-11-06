Universo PlayX 2025, 3ª edizione. Silvi Marina diventa il cuore nerd d’Abruzzo

Sabato 8 e domenica 9 novembre 2025 torna Universo PlayX al Centro Universo di Silvi Marina. Terza edizione organizzata da APS Cinque Lire in collaborazione con IdeaCasa e Io Bimbo.

Abruzzo Comix sarà presente con la community di cosplayer più grande in Abruzzo. In staff Andrea, proprietario e fondatore, e Marco Photomarcfox, co-fondatore e fotografo ufficiale. Il team curerà il reportage dell’evento e sabato nel primo pomeriggio realizzerà una sessione fotografica speciale anche al Cinema Universo Multiplex di Silvi.

Il Cinema Universo Multiplex partecipa con prezzo ridotto. Ritirando il coupon nell’Area Giochi da Tavolo l’ingresso costa 3 euro.

Sabato ore 18.00 Heidi Una nuova avventura

Domenica ore 16.10 Una famiglia sottosopra

Gara cosplay con giuria dei Fantastici 4, talk Parliamo di Fumetto con Giuseppe D’Addazio e artisti abruzzesi, Torneo di FIFA a cura di Blu Events APS presso Funny Avenue, laboratorio di scrittura K pop, Artist Alley, Area LEGO, Mercatino dei Bambini e spazi per valutazione e scambio di carte, manga e fumetti con Lotus Field e We Will Nerd You.

Presente Emmetre Edizioni con numerosi autori. Ospite di punta Fabrizio De Fabritiis, autore dei Guardiani Italiani, disegnatore di Garibaldi vs Zombies e Garibaldi vs Frankenstein, collaboratore su Dragonero e Zagor per Sergio Bonelli Editore, con focus su Capitan Pescara.

Il programma completo e la disposizione delle attività saranno visibili anche attraverso le immagini ufficiali dell’evento, per permettere al pubblico di orientarsi facilmente e scoprire tutti i contenuti della manifestazione.

Universo PlayX è un appuntamento di riferimento per l’Abruzzo e per chi arriva dalle regioni vicine, due giornate da vivere tra giochi, fumetti, fotografia e cinema.