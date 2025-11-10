Millennials 2025 prosegue con i piÃ¹ celebri duetti d'opera interpretati da Benedetta Perrotti e Riccardo Crisante

MercoledÃ¬ 12 novembre, alle 17.30, Millennials 2025 prosegue con il recital dedicato alle arie d'opera che vedrÃ protagonisti il soprano Benedetta Perrotti e il baritono Riccardo Crisante, accompagnati al pianoforte da Irina Gladilina. Il biglietto di ingresso al concerto costa 5â‚¬ e si terrÃ nell'Auditorium del Conservatorio "Luisa D'Annunzio".



Millennials, rassegna organizzata dalla SocietÃ del Teatro e della Musica "L. Barbara" in collaborazione con il Conservatorio "L. D'Annunzio", si articola in sei appuntamenti che porterrano sul palcoscenico giovani musicisti legati al nostro territorio per nascita, adozione o formazione. Uno spazio importante, un segno tangibile dell'attenzione riservata a musicisti di grande talento ma giÃ capaci di farsi notare, in molti casi, dalla critica e dal pubblico e di affermarsi come vincitori di concorsi prestigiosi.

Benedetta Perrotti Ã¨ un soprano leggero diplomata con lode al Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara. Ha avuto occasione di approfondire il repertorio operistico e cameristico attraverso esperienze in ambito accademico partecipando a masterclass con musicisti di chiara fama. Ãˆ stata protagonista di recital in Italia e all'estero e ha partecipato a numerose produzioni operistiche tra le quali "La cambiale di matrimonio" e "L'occasione fa il ladro" di Rossini e "La serva padrona" di Pergolesi. Attualmente iscritta ai bienni di Musica vocale da Camera e canto rinascimentale Barocco al Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara.



Riccardo Crisante, giovanissimo baritono di 21 anni, studia al Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara sotto la guida del Soprano Antonella Muscente. Nel 2024, ha vinto il concorso Ortona CittÃ d'Arte dove debutta al Teatro Tosti ne "L'elisir d'amore" rivestendo il ruolo di Belcore. Nel 2025, Ã¨ stato impegnato nel Figaro rossiniano del Teatro di Pesaro e a Pescara con il ColibrÃ¬ Ensemble, nello stesso anno per il CittÃ Sant'Angelo Festival canta in "Capuleti e Montecchi" di Bellini. Lo scorso luglio, ha tenuto un concerto lirico alla Civitella di Chieti con il MÂ° Giuliano Mazzoccante al pianoforte direttore artistico del Teatro Marrucino. Il prossimo impegno di nuovo per CittÃ Sant'Angelo Festival sarÃ HalÃ¬ ne "L'italiana in Algeri" di Rossini per il decennale della stagione lirica.



Irina Gladilina ha conseguito la laurea con dottorato come docente e pianista concertista all'Accademia Musicale Gnesins di Mosca. Vincitrice di vari concorsi internazionali ha svolto e svolge intensa attivitÃ concertistica con qualitÃ di pianista solista e accompagnatrice. Si Ã¨ esibita in tournÃ¨e in Russia, Ucraina, Austria, Grecia e Italia. Ha insegnato alla Gnesins Russian Accademy of Music di Mosca e ha collaborato al pianoforte con l'Accademia "Gran Ballet" di Mosca. Insegna al Liceo Musicale "F. Mattioli" di Vasto ed Ã¨ attualmente collaboratrice al pianoforte al Conservatorio "Luisa D'Annunzio" di Pescara.