'Visionaria', fari puntati sull'edizione 2025

Visionaria, il forum dell’Adriatico dedicato alla duplice transizione energetica e digitale, dal 19 al 21 novembre al porto turistico di Pescara, sta per aprire i battenti e lo fa con un programma ricchissimo di appuntamenti.

Due tavole rotonde, dedicate a competitività ed innovazione; due sfide rivolte a giovani talenti, il Premio Visionaria e l’hackathon in collaborazione con Aptar Italia; uno Spazio Futuro in cui si incrociano le nuove traiettorie del marketing, della cybersecurity e della tutela della proprietà industriale; un programma di formazione attento al matching tra domanda ed offerta di lavoro. Tantissimi speaker di livello, da Mattia Crespi, futurologo e direttore di H-Farm, il più grande campus europeo per la ricerca di talenti a Ilenia Colanero, campionessa paralimpica, record mondiale di apnea Chengdu 2025; da Pasquale Viscanti e Giacinto Fiore, ideatori del grande evento internazionale dedicato all’intelligenza artificiale a Luisa Di Giacomo, cyberavvocato che conta oltre trentamila follower. E poi, ancora, Filippo Poletti - giornalista professionista, LinkedIn Italia Top Voice; Antonio Baccari, partner di un importante fondo di investimento; Nicola Grandis - CEO e fondatore della start up italiana ASC27, precursore dell’intelligenza artificiale. In chiusura ci sarà Andrea Biraghi strategic advisor per imprese ed ex manager di Leonardo - Finmeccanica.

Riconfermata anche per quest’anno la partnership con SMAU, il più grande incubatore di imprese a livello europeo impegnato in un roadshow internazionale che, per la terza volta consecutiva farà tappa a Visionaria.

Visionaria è un evento organizzato interamente da Camera di commercio Chieti Pescara con la sua Agenzia di sviluppo che si avvale della collaborazione di Unioncamere, SMAU, Regione Abruzzo, ITA – Italian Trade Agency ed Edhiamo, iniziativa promossa dai principali stakeholder delle regioni Abruzzo e Molise per creare un centro di competenza diffuso sulle tecnologie digitali. Sponsor di questa edizione, patrocinata da AIDP – Associazione italiana per la direzione del personale e per la quale si ringrazia Intesa Sanpaolo, Randstad enterprise, Randstad Box, Intelligenza artificiale spiegata semplice.

Visionaria 2025: il futuro dà appuntamento a Pescara

15 incontri, 85 “visionari”, oltre 300 studenti, 48 partecipanti all'hackathon, quasi 30 partecipanti al premio dei premi e sette moderatori.