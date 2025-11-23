Dolcenera e Stefano Fresi al 'Massimo', tra storie, musica e parole per il 'no' alla violenza sulla donne

Con la direzione artistica e conduzione di Walter Nanni

Vi aspettiamo per una serata speciale fatta di storie, musica e parole-

Interverranno:

Viviana Bazzani – Opinionista TV ed ex agente della Polizia di Stato reparto scorte

Anna Cavasinni – Regista RAI, documentarista

Patrizio Santo, cantautore

Un appuntamento promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia, per riflettere, emozionarci insieme e riaffermare con forza il valore del rispetto delle donne e della libertà.