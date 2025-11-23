365 giorni NO alla violenza sulle donne

Un tema sempre, purtroppo, ricorrente e di cui è piena la cronaca, quello della violenza sulle donne.

Come consuetudine il 25 novembre è dedicato a questo importante e delicato problema sociale. L'Amministrazione comunale di Pescara, tramite l'Assessorato alle Politiche Sociali, ha organizzato una lunga serie di eventi per dimostrare come sia fondamentale ricordarlo non un solo giorno, ma tutto l'anno.

Cionondimeno l'evento culminante avrà luogo chiaramente nella giornata in questione e nella fattispecie con un evento, a ingresso gratuito, che avrà luogo presso il Teatro Massimo in via Caduta del Forte a partire dalle ore 21. La serata sarà curata e presentata dal noto regista Walter Nanni, con le speciali partecipazioni della cantante Dolcenera e dell'attore Stefano Fresi. All'evento darà il suo contributo anche il cantautore locale Patrizio Santo, un giovane di successo pronto a spiccare il balzo verso palcoscenici importanti e ambiziosi.

Un'occasione speciale per riflettere e far riflettere.