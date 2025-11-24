"Donna e Pace: un’unica risposta al conflitto", l'incontro a Spoltore per il 25 novembre

In occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Comune di Spoltore sarà in prima linea con l'evento "La voce delle donne per la pace", un titolo che eloquente che si inserisce nell'altro grave conteste delle guerre che ogni giorno sono alla ribalta della cronaca. L’iniziativa si terrà proprio il 25 novembre presso la Sala Consiliare del Comune di Spoltore, dalle ore 17:30 alle 19:30, e si pone l'obiettivo di valorizzare il contributo femminile alla costruzione di una cultura di non violenza, convivenza e pace.

Il sindaco di Spoltore, Chiara Trulli, ha sottolineato l'importanza dell'evento, dichiarando che il 25 novembre non è solo una giornata di commemorazione e denuncia, ma deve essere un momento di profonda riflessione sul ruolo attivo che ogni persona, e in particolare le donne, svolge nella costruzione di una società non violenta.

Così interviene l'Assessore alle Pari Opportunità, Francesca Sborgia, ideatrice dell'incontro insieme alla Commissione Pari Opportunità presieduta dalla Dottoressa Cinzia Renzetti: "l'evento unisce la Giornata contro la violenza sulle donne a un tema più ampio, riconoscendo che la vera pace inizia dal rispetto e dalla fine di ogni discriminazione di genere; invitiamo la cittadinanza a partecipare per rafforzare l'impegno collettivo della comunità, affinchè possa dare un contributo concreto di avversione ad ogni forma di violenza. Non si può restare indifferenti. La violenza si sconfigge ogni giorno, a partire dal cambiamento culturale che deve radicarsi in ogni ambiente: dalla scuola, al posto di lavoro, alla famiglia. Il 25 novembre è un monito, non un traguardo. L'impegno contro la violenza prosegue senza sosta".

Il programma avrà inizio con i saluti istituzionali del Sindaco e Assessore Sborgia, seguiti dall'introduzione della Presidente della Commissione Pari Opportunità, Cinzia Renzetti, impegnata in prima persona. Lo spazio sarà poi dedicato all'intervento del mediatore culturale Marco Melotti, che presenterà la sua riflessione dal titolo: "Donna e Pace: non due parole separate, ma un’unica risposta alla violenza e al conflitto". Le letture che accompagneranno la giornata saranno a cura di Virginia Spinelli, attivista.

Le relatrici approfondiranno temi cruciali per la prevenzione e la trasformazione sociale: Silvia Nanni, Professoressa associata di Pedagogia generale e sociale, affronterà il tema "Educare alla convivenza: la pedagogia di genere come via per la pace"; Paola Tiberii, linguista e lessicografa, illustrerà "Il potere delle parole: linguaggio di genere e cultura di pace", evidenziando l'impatto del linguaggio sulla riconciliazione.

Infine Benedetta La Penna interverrà su "Attivismo: donne in prima linea per la pace", focalizzandosi sulla resistenza civile dal basso. E' previsto in seguito un momento di sensibilizzazione con testimonianze dirette, veicolate dall'attrice e formatrice Cam Lecce. Interverranno Shahed Sholeh, Presidente ADDI Abruzzo, e Cinzia Sidonio, psicoterapeuta; la serata si chiuderà con un dibattito.