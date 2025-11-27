Partecipa a Pescara News

Il professor Piero Di Carlo ospite alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Il docente dell'Università 'd'Annunzio' ha preso parte alla COP30 Brazil

Piero Di Carlo, PhD, Professore Ordinario di Fisica dell’Atmosfera e Climatologia dell'Università ‘d’'Annunzio', è stato ospite alla COP30 Brazil, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, evento fondamentale per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e per il raggiungimento degli accordi di Parigi a dieci anni dalla loro approvazione. 

Nell'ambito degli incontri sono stati riportati i risultati dello Spoke Ud'A VITALITY “One-Health telemedicine and environment” e le attività della RUS di Ateneo.

