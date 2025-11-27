Il professor Piero Di Carlo ospite alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

Piero Di Carlo, PhD, Professore Ordinario di Fisica dell’Atmosfera e Climatologia dell'Università ‘d’'Annunzio', è stato ospite alla COP30 Brazil, la Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, evento fondamentale per le strategie di adattamento ai cambiamenti climatici e per il raggiungimento degli accordi di Parigi a dieci anni dalla loro approvazione.

Nell'ambito degli incontri sono stati riportati i risultati dello Spoke Ud'A VITALITY “One-Health telemedicine and environment” e le attività della RUS di Ateneo.