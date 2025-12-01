A Guardiagrele appuntamento con 'Artigianato & Sapori'

Dal 5 al 7 dicembre, a Guardiagrele torna uno degli appuntamenti più attesi dedicati al gusto e alle eccellenze del territorio, “Artigianato & Sapori”, rassegna organizzata dall’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese.

Tre giornate ricche di eventi, degustazioni, laboratori e incontri culturali pensati per valorizzare la tradizione enogastronomica e artigiana d’Abruzzo.

Il programma propone un articolato percorso sensoriale che guiderà i visitatori alla scoperta di prodotti tipici e preparazioni della tradizione. Tra le degustazioni più attese spicca il Prosciutto Cotto di Guardiagrele, eccellenza locale che racconta la storia e il sapere gastronomico del territorio. Non mancheranno i laboratori dedicati ai più piccoli, dove i bambini potranno cimentarsi nella preparazione dei biscotti insieme a Faberello, la mascotte ufficiale della Mostra, in un’esperienza educativa e giocosa allo stesso tempo. Ampio spazio sarà riservato anche all’approfondimento culturale: sono previsti incontri tematici sull’olio extravergine d’oliva, sui legumi, sulle spezie e sulle tradizioni contadine abruzzesi, un patrimonio da custodire e tramandare.

Tra i protagonisti della manifestazione ci sarà inoltre la pizza, celebrata attraverso dimostrazioni dal vivo e una speciale cena dedicata alla pizza d’autore, interpretata dalla famiglia Zulli, esperti pizzaioli che seguono le orme di Arcangelo Zulli, maestro pizzaiolo della pizzeria “La Sorgente” recentemente scomparso, al quale sarà dedicata la giornata.

“È diventato un appuntamento molto atteso, nel quale riusciamo a coniugare la bellezza dell’artigianato artistico con le bontà del nostro territorio”, dichiara Gianfranco Marsibilio, presidente dell’Ente Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese.

L’inaugurazione ufficiale si terrà venerdì alle ore 17:30 e sarà seguita dal primo incontro, dedicato al maiale nella tradizione gastronomica abruzzese, realizzato in collaborazione con l’Ordine dei Veterinari della provincia di Chieti. In questa occasione sarà ricordato il Dr. Enzo Di Pretoro, presidente dell’ordine e cofondatore di questa manifestazione.

La mattinata di sabato sarà invece dedicata alle classi della scuola primaria dell’Istituto Omnicomprensivo, coinvolte in un laboratorio pratico per imparare a realizzare i biscotti, un’esperienza pensata per avvicinare i più giovani ai valori della manualità e delle tradizioni culinarie.

Con un programma ricco e variegato, “Artigianato & Sapori” si conferma un’occasione preziosa per vivere e celebrare il patrimonio culturale, enogastronomico e artigianale d’Abruzzo, in un clima festoso e partecipato che unisce famiglie, appassionati e visitatori di ogni età.