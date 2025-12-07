Il Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Pescara dona alla Prefettura una talea dell'Albero di Falcone

Nel pomeriggio di mercoledì 3 dicembre, il Viceprefetto Vicario Dott.ssa Marisa Amabile, ha ricevuto, nella sede del Palazzo del Governo, il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri, Colonnello Stefano Ranalletta unitamente al Comandante del Reparto Carabinieri per la Biodiversità, di Pescara, Ten. Col. Marisa Di Tommaso, che hanno donato alla Prefettura una piantina di Ficus Macrophylla, nota come “Albero di Falcone” e diventata un simbolo di legalità e impegno sociale contro le mafie e i crimini ambientali.

La pianta è un clone dell'albero che cresce di fronte alla casa dove viveva il giudice Giovanni Falcone a Palermo; alcune gemme sono state prelevate e duplicate con successo presso il Centro Nazionale Carabinieri per la Biodiversità Forestale di Pieve Santo Stefano (AR), per generare giovani piante da donare alle scuole e istituzioni che ne faranno richiesta come simbolo vivente di legalità,