Natale 2025: musica, spettacoli e tradizioni fino al 6 gennaio con il cartellone dell'assessorato agli eventi

Sono stati il sindaco Carlo Masci e l’assessore agli Eventi, Alfredo Cremonese, a presentare oggi il cartellone ufficiale degli appuntamenti per le festività natalizie 2025, un programma ampio e diffuso che accompagnerà cittadini e visitatori fino al 6 gennaio 2026, animando il centro città e i quartieri con musica, spettacoli, iniziative per famiglie e iniziative legate alla tradizione.

“Il cartellone, pensato per un Natale diffuso e inclusivo, propone eventi di intrattenimento artistico e musicale" - ha dichiarato l’assessore Cremonese - "con particolare attenzione ai bambini, alle famiglie e alla valorizzazione degli spazi urbani, contribuendo alla vitalità economica e sociale della città durante il periodo festivo”.

Tra gli appuntamenti principali figurano spettacoli cabarettistici, concerti, parate natalizie, animazione per bambini, bande musicali, iniziative di solidarietà, eventi itineranti e le tradizionali celebrazioni dell’Epifania. Il programma coinvolge piazze, strade, teatri, il porto turistico e i principali luoghi di aggregazione cittadina.

Il calendario ha preso il via oggi, con le iniziative musicali in via Firenze e proseguirà con eventi praticamente quotidiani fino al 6 gennaio, giornata che vedrà, tra l’altro, il concerto “Era mio padre – Ennio Morricone” al Teatro Flaiano, la storica manifestazione della Befana che vien dal mare al Porto Turistico e la Befana dei Vigili del Fuoco in Piazza della Rinascita.

Soddisfatto il sindaco di Pescara, Carlo Masci: “Saranno 28 eventi natalizi sulla strada, manifestazioni itineranti, artistiche, musicali, di intrattenimento che si aggiungono ai 40 appuntamenti culturali che si faranno nelle chiese e in altri luoghi simbolo di Pescara. E poi, ovviamente, ricordo i due concerti clou che sono quello del 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio 2026, con Gianna Nannini e Irama. Ci saranno tantissimi momenti di svago e di divertimento per bambini, giovani e meno giovani. Pescara è la città dell'intrattenimento, dell'inclusione dove chiunque arriva può vivere bei momenti di socializzazione. Già ci sono tanti turisti in giro e tante persone che arrivano in città per fare shopping e passare qualche momento di spensieratezza e noi abbiamo allestito un calendario che abbraccia tutte le tipologie di persone”.

“Non solo i concerti del 31 dicembre e del 1 gennaio, con Gianna Nannini e Irama ma tanti eventi in strada e in tutta la città con artisti locali”, ha proseguito l’assessore Cremonese. “L’8 dicembre scorso abbiamo avuto uno spettacolo internazionale con Pescara invasa dalle persone. Fino all’Epifania abbiamo programmato dei microeventi in ogni parte della città perché noi riteniamo, che questi appuntamenti - quasi tutti con artisti locali - contribuiscano a portare persone sul nostro territorio, a promuovere l'immagine della città. A Porta Nuova avremo l'esibizione di Marco Papa e Vincenzo Olivieri e in centro tanti altri appuntamenti. Poi ci sarà il bellissimo evento al Flaiano con ‘Era mio padre’ l’omaggio di Andrea Morricone, figlio del grande direttore d’orchestra Ennio Morricone, che ci farà rivivere i capolavori scritti dal padre. Quindi un vero e proprio sostegno alle attività produttive sia del centro sia di Porta Nuova. Siamo particolarmente felici ed orgogliosi di aver organizzato davvero un Natale importante. Tutte le sere avremo degli eventi qui nella nostra città, tutti gli Assessori si sono spesi per organizzare un calendario importante e quindi siamo particolarmente felici e invitiamo i pescaresi, gli abruzzesi e i turisti a raggiungerci in città”.