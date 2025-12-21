"Francesco - Fratello di ogni creatura" con Giulio Scarpati: parole, corpo e musica protagonisti

Ha debuttato il 19 dicembre, nella suggestiva cornice del Museo delle Genti dâ€™Abruzzo di Pescara allâ€™interno dellâ€™Auditorium Petruzzi, lo spettacolo teatrale Francesco - Fratello di ogni creatura, una produzione della Centro Palco Academy che unisce parola, corpo e musica in un racconto scenico di forte intensitÃ spirituale e artistica.

Protagonista e narratore dâ€™eccezione Ã¨ Giulio Scarpati, attore di primo piano del teatro e della televisione italiana, la cui voce guida il pubblico attraverso il pensiero francescano, restituendone lâ€™attualitÃ , la forza poetica e il messaggio di fraternitÃ universale.

Accanto a lui in scena Gabriella Mennuni, voce e ballerina, e Giuseppe Sgobbo, ballerino. Le coreografie, curate da Veera Kinnunen (Ballando con le stelle) viaggiano in un equilibrio costante tra gesto, parola e silenzio.

Elemento centrale e fortemente valorizzante dello spettacolo Ã¨ lâ€™accompagnamento musicale dal vivo, affidato alla Ancestral Chamber Music, orchestra che firma gli interventi musicali con eleganza e rigore. Le musiche non si limitano a sostenere la scena, ma diventano parte integrante della drammaturgia, creando un tessuto emotivo continuo che amplifica la forza evocativa delle parole e dei movimenti.

Dopo lâ€™esordio al Museo delle Genti, lo spettacolo prosegue il suo percorso in Abruzzo con altre due tapp, il 20 dicembre, alla Casa delle Arti di Pescara, e domenica 21 dicembre al Centro Culturale Aldo Moro di San Salvo.

Tributo a San Francesco si presenta cosÃ¬ come un progetto corale, in cui teatro, danza e musica dialogano in equilibrio, offrendo al pubblico non solo uno spettacolo, ma unâ€™esperienza di ascolto e riflessione, nel segno di una figura universale che continua a parlare al presente.





