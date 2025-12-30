Concerti di Capodanno, attese migliaia di persone all'ex area di risulta

Sono attese migliaia e migliaia di persone al concerto di domani sera nell’ex area di risulta della stazione ferroviaria (lato nord), per salutare il 2025 con il concerto di Gianna Nannini (ore 22), seguita dal gruppo pescarese Scena Muta (quindici minuti dopo la mezzanotte). Poi il primo gennaio, sullo stesso palco si esibirà Irama (ore 19). “Fervono i preparativi per organizzare tutto in vista dei due concerti importanti di Capodanno”, dice l’assessore agli Eventi Alfredo Cremonese.

“E’ in moto una macchina organizzativa mostruosa e vedremo sul palco due artisti grandissimi. Già l'anno scorso Pescara è stata citata tra le città dove si è svolto il Capodanno più bello d'Italia, quest'anno sarà lo stesso: sono previste migliaia e migliaia di presenze, ci hanno contattato da Bari, dalla Germania, e siamo particolarmente felici ed orgogliosi non solo per il pienone che si sta registrando negli alberghi, nei B&B, nelle strutture della città e negli esercizi commerciali ma anche per il fatto che si parla di Pescara. In questi sei anni con i grandi eventi la città è riuscita più che a raddoppiare le presenze sul territorio, sono dati certificati da Istat, e continueremo in questa direzione perché Pescara ha le potenzialità per farlo. Un ringraziamento particolare va alla Prefettura, alla Questura, a tutti coloro che hanno lavorato insieme a noi per rendere sicure queste due giornate affinché questo spettacolo si possa realizzare al meglio. Questi eventi portano persone sul territorio che spendono qui e nello stesso tempo creano un effetto-promozione della città. E ricordo che ci sono anche eventi organizzati dall'assessore alla Cultura, oltre a quelli dell'assessore allo Sport: è una “macchina” che si muove sotto la direzione del sindaco Carlo Masci, per far sì che Pescara si svolgano eventi di rilievo e di qualità”, ha concluso Cremonese, affiancato dall'assessore Zaira Zamparelli.

“Consolidiamo la tradizione del doppio concerto di Capodanno, nata nel 2000, con gli eventi del 31 dicembre e del primo gennaio”, dice il sindaco Carlo Masci. “C’è una grande organizzazione”, ha proseguito il sindaco assistendo ai lavori di allestimento del palco e facendo notare che ci saranno tre schermi, di cui due laterali rispetto al palco e uno all’altezza della regia luci, audio e video. I disabili saranno collocati davanti al palco, con ingresso laterale, nella zona dove c’era il bar Terminal. Parlando della organizzazione Masci ha fatto presente che ci saranno 110 persone addette ai servizi di controllo, 37 soccorritori sul fronte sanitario, quattro ambulanze, due medici, un posto medico avanzato PMA, 40 bagni chimici e 4 per disabili. In campo quasi 50 unità, più gli addetti di Pescara Energia, Pescara Multiservice e Ambiente spa che faranno la loro parte.