“Musicalmente” con Pietro Morello, il workshop gratuito al Teatro Marrucino di Chieti

Sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21, il Teatro Marrucino di Chieti ospiterà il workshop “Musicalmente” con Pietro Morello, operatore umanitario, divulgatore e artista tra i più seguiti e apprezzati dalle nuove generazioni.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione Erga Omnes e dalla web radio Teate On Air, progetto culturale gestito dalla stessa associazione, con il patrocinio della Regione Abruzzo, del Comune di Chieti e della Provincia di Chieti. Si ringrazia Città della Musica per il supporto all’evento.

Il workshop è gratuito e aperto al pubblico, previa prenotazione, disponibile online su Ciaotickets o direttamente presso il botteghino del Teatro Marrucino.

A pochi giorni dall’apertura delle prenotazioni, l’interesse registrato è stato straordinario: in brevissimo tempo sono state raggiunte quasi 400 prenotazioni e al momento restano disponibili pochissimi posti.

Il link per la prenotazione è: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/workshop-musicalmente-con-pietro-morello

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 0871-450291, dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19 e il sabato dalle 10 alle 13.

“Musicalmente” è un workshop pensato come spazio di incontro, riflessione e condivisione, in cui la musica diventa strumento di racconto, consapevolezza e crescita personale e collettiva. Un’occasione unica per confrontarsi con un linguaggio universale capace di unire cultura, emozioni e impegno sociale.

«La presenza di Pietro Morello al Teatro Marrucino rappresenta per noi un valore culturale e sociale di grande rilievo», dichiara Pasquale Elia, Presidente dell’associazione Erga Omnes. «“Musicalmente” non è solo un workshop, ma un’esperienza di cittadinanza attiva che parla soprattutto ai giovani, utilizzando la musica come strumento di dialogo, di formazione, inclusione e responsabilità sociale. Portare a Chieti una figura come Pietro Morello significa offrire al territorio un’occasione concreta di crescita culturale, di confronto sui temi dell’impegno civile e di partecipazione consapevole alla vita della comunità».

L’evento si inserisce nel percorso portato avanti da Erga Omnes, associazione da anni attiva nell’ambito psico-sociale e culturale, riconosciuta come punto di riferimento per le politiche sociali e giovanili e per la promozione della cultura sul territorio, con progetti che valorizzano inclusione, partecipazione e benessere della comunità.

Pietro Morello, nato a Torino nel 1999, è un operatore umanitario, divulgatore e creator italiano. Con il suo motto “la felicità è una scelta”, ispira ogni giorno milioni di persone sui social, dove conta una community di oltre 5 milioni di follower complessivi. I suoi contenuti spaziano dalla musica alla divulgazione culturale, con l’obiettivo di trasmettere valori umani, sociali e culturali alle nuove generazioni.

Attivo in missioni umanitarie in diversi Paesi del mondo e impegnato nella tutela dei diritti dell’infanzia, Pietro ha unito nel tempo musica, narrazione e impegno civile, portando le sue esperienze nei teatri, nelle scuole, negli ospedali e online. Presentatore del pre-show di X Factor, speaker TEDx, autore del libro Io ho un piano (DeAgostini), è stato nominato “Ambasciatore di Torino nel mondo” e insignito di importanti riconoscimenti per la pace e i diritti umani. Negli ultimi anni ha consolidato il suo ruolo di divulgatore culturale con spettacoli teatrali e progetti documentaristici come “Musica Bestiale”, dedicato al legame profondo tra natura e musica.

Con “Musicalmente”, Chieti e il Teatro Marrucino diventano palcoscenico di un’esperienza che unisce cultura, musica e impegno sociale, offrendo al pubblico un momento di ispirazione autentica e partecipazione attiva.