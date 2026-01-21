Al Circus un concerto gospel a sostegno dell'Avis

Torna uno degli eventi clou di Avis Pescara donatori di sangue. Un grande concerto al teatro Circus, completamente gratuito e rivolto sia ai donatori sia a chi donatore non è e volesse semplicemente un po’ alla volta iniziare a conoscere questo mondo fatto di solidarietà e di altruismo. Il concerto si svolgerà venerdì 23 gennaio con inizio alle ore 21.

Si tratta della terza edizione consecutiva e, visto il successo delle precedenti due, il direttivo di Avis Pescara ha deciso di trovare una cornice ancora più adatta e prestigiosa com'è appunto il Circus. A esibirsi - confermatissimi - i Gospel Sound Machine, apprezzato gruppo diretto dal maestro Loris Medoro. Nelle scorse edizioni, gli spettatori gradirono molto i sound proposti nel concerto Gospel dedicato, un tipo di ritmo che riesce a coinvolgere tutti in modo entusiasmante. Sono attese anche le autorità cittadine e varie istituzioni.

Il presidente di Avis Pescara, Vincenzo Lattuchella, lancia ancora una sua volta il suo messaggio: “Ci aspettiamo anche quest’anno una nutrita partecipazione di pubblico. Il nostro obiettivo è chiaro e forte. Naturalmente il divertimento e la musica sono il punto di partenza di una serata bella e di qualità. Ma soprattutto, divulgare la cultura della donazione. Avis sta facendo numeri importanti, però bisogna sempre crescere e far conoscere a tutti la realtà della donazione di sangue. Avis Pescara ha la propria sede in Piazza Salvo d’Acquisto a Pescara zona stadio, e ci teniamo a sottolineare che la raccolta sangue avviene direttamente nella nostra sede, che è attrezzata e dotata di ogni comfort per i donatori”.