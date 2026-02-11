'Il bacio d'amore più originale', concorso fotografico al via

Un concorso fotografico a livello nazionale e internazionale è promosso dal Museo della Lettera d’Amore con il patrocinio di: Regione Abruzzo, Comune di Torrevecchia Teatina, Associazione Abruzziamoci, Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Torrevecchia Teatina, Pro Loco Lettera d’Amore, Camera Bianca. sul tema: “IL BACIO D’AMORE PIU’ ORIGINALE”.
Il concorso è aperto a tutti. La partecipazione è gratuita.
I candidati potranno raccontare attraverso le loro fotografie, spontanee, simboliche, anche in posa, un bacio originale: subacqueo, sotto la neve con le labbra bianche di gelo, a un gattino spelacchiato, a un leone a bocca aperta, a un boccone di lasagna, ecc. o scattate direttamente nel Museo della Lettera d’Amore il 14 febbraio 2026, giorno di San Valentino dalle 16 alle 20.
Per partecipare, si dovranno inviare le fotografie in formato digitale (unitamente ai dati: nome, cognome, indirizzo, numero telefonico, sezione a cui si partecipa) all’indirizzo di posta elettronica concorso@museoletteradamore.it o anche consegnare le stampe delle fotografie presso il Museo o il Comune di Torrevecchia Teatina in Piazza San Rocco, Palazzo Valignani, allegando un foglio contenente i dati sopra elencati.
La giuria sarà composta da rappresentanti degli enti promotori.
Sezioni:
BACIO ORIGINALE – SEZIONE FOTOGRAFIA D’AUTORE
BACIO ORIGINALE – SEZIONE ORIGINALITA’
BACIO ORIGINALE – NEL MIUSEO DELLA LETTERA D’AMORE
Possono partecipare anche foto ritoccate originalmente o con l’utilizzo di A.I. Si può partecipare a una o più sezioni con la stessa foto.
Saranno assegnati i seguenti premi:
BACIO PIU’ ORIGINALE
FOTO TECNICAMENTE PIU’ VALIDA
FOTO PIU’ ORIGINALE SCATTATA NEL MUSEO DELLA LETTERA D’AMORE
ed altri, alle foto più meritevoli nelle diverse sezioni.
I premi consisteranno in beni di consumo, libri, diplomi, ecc.
La consegna delle opere dovrà avvenire entro e non oltre giovedì 19 marzo 2026. A seguito della valutazione da parte della giuria, verranno realizzate, lunedì 13 aprile, in occasione della Giornata internazionale del Bacio, la premiazione e la mostra a Torrevecchia Teatina (Chieti, Abruzzo).
Seguirà comunicazione circa i dettagli dell’evento.