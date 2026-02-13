Al porto turistico torna la Fiera del Disco

Weekend da non perdere per gli appassionati di musica: sabato 14 e domenica 15 febbraio al Porto Turistico di Pescara, Padiglione “Becci”, torna la Fiera del Disco di Pescara, giunta alla sua 22ª edizione . I collezionisti e gli appassionati potranno godersi due giornate gratuite e ricche di musica: un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei mix e dei cd. La Fiera del Disco sarà aperta al pubblico, come detto, sabato 14 e domenica 15 febbraio dalle ore 10 alle ore 20. L’ingresso è gratuito.

Dice l’organizzatore Marco Massari: “C’è molta attesa per la Fiera di Pescara: è una delle più importanti del Centro Sud Italia. Ci saranno espositori nuovi oltre a quelli che vengono sempre che arriveranno da tutta Italia. Da segnalare l’esclusiva assoluta allo stand di Ernyaldisko che si potrà​ trovare solo in fiera: il disco “Diario Carboni” di Luca Carboni, un vinile blu marmorizzato in sole 500 copie in edizione limitata e numerata. Un album molto importante nella carriera del cantautore bolognese: contiene infatti pezzi live, inediti, il brano con Jovanotti, registrazioni in studio e per la prima volta esce in vinile”.

Potrete curiosare tra le diverse proposte di 70 espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionati da Ernyaldisko, specializzati in diversi generi musicali: per una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, Mix e cd di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri. Il divertimento è assicurato. Potrete incontrare tanti altri che come voi hanno un’incontenibile passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti. Concedetevi un’esperienza totale nel mondo della musica. Durante le giornate della Fiera del Disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.