Imparare non ha età, a Pescara workshop sull'educazione degli adulti

Un traguardo storico per due istituzioni scolastiche. Martedì 24 febbraio, dalle 16:30 alle 18:30, la sala dei Marmi della Provincia di Pescara ospiterà un workshop sul tema "Educazione degli adulti, politiche europee e territorio". L'iniziativa, a cura dell'Istituto tecnico Aterno-Manthoné e del Cpia (Centro provinciale per l'istruzione degli adulti) Pescara-Chieti, con il supporto dell'unità Epale Italia - Indire, vuole celebrare i 30 anni del Corso serale dell'Aterno-Manthoné (Percorso di secondo livello) e il primo decennio di attività del Cpia.

A fare gli onori di casa, le dirigenti scolastiche dei due istituti Elvira Pagliuca per l'Aterno-Manthoné e Michela Braccia per il Cpia Pescara-Chieti. Il workshop offrirà una panoramica sulle opportunità formative per gli adulti, strutturandosi attraverso quattro pilastri:

● le esperienze territoriali e di internazionalizzazione, grazie agli interventi delle docenti Mariadaniela Sfarra e Roberta Polimanti (Aterno-Manthoné), insieme a Claudia Di Marzio e Francesca Cuculo (Cpia);

● l'istruzione in carcere, con le testimonianze delle docenti Michela Pitocco per l'Aterno-Manthoné e Angela Cuppari per il Cpia;

● l'orizzonte Europa: grazie alla partecipazione dell'unità Epale Italia - Indire, verranno approfondite le politiche europee e le opportunità offerte dal programma Erasmus+, attraverso la rete degli ambasciatori territoriali;

● le storie di successo, il valore del "tornare sui banchi" sarà raccontato tramite le testimonianze di studenti delle due scuole e della sezione carceraria.

La moderazione dei lavori sarà affidata a Mariadaniela Sfarra, docente e ambasciatrice Erasmus+ per il settore Educazione degli adulti.

L'iniziativa è pensata per creare un ponte tra il mondo della scuola e la società civile ed è aperta a dirigenti e docenti delle scuole superiori e referenti per l'orientamento, Istituzioni locali, Comuni e realtà del Terzo settore, studenti e cittadini interessati a riprendere o arricchire il proprio percorso formativo.