Cene Letterarie della 'd'Annunzio', spacio all'incontro "Dall'utopia alla distopia nella società contemporanea"

L’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara promuove un nuovo incontro della III edizione delle Cene Letterarie, progetto dal titolo: “La Metamorfosi del Mondo”, edizione diretta da Andrea Pitasi e Tiziana Pietrangelo, docenti della d’Annunzio.
Appuntamento martedì 24 febbraio, a partire dalle ore 20.00 presso lo stabilimento "Marechiaro" da Bruno, a Pescara.
Ad illustrare il tema “Dall'utopia alla distopia nella società contemporanea”, sarà la professoressa Adele Bianco introdotta dalla prof.ssa Mariaconcetta Costantini.
Le “Cene Letterarie UdA” nascono con l’obiettivo di coniugare approfondimento scientifico e confronto interdisciplinare in una formula accessibile e coinvolgente, aperta soprattutto a un pubblico non universitario.
Lo spirito dell’iniziativa è quello di portare la ricerca ed i professori fuori dall’ambiente Universitario, favorendo la divulgazione scientifica e il dialogo con le comunità diverse.