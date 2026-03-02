Progetto Mosaico, nasce un nuovo spazio di incontro tra cultura e cura

“Ogni mosaico prende forma solo quando ogni singolo frammento trova il proprio posto.”

Nasce Progetto Mosaico, un’iniziativa del gruppo Il Nodo in collaborazione con l’Associazione di promozione sociale Sport e Valori APS ETS di Chieti che prenderà avvio domenica 8 marzo alle ore 16:00 nella Residenza Madonna della Pace a Francavilla al Mare con “MeravigliosE”, canzoni e versi di Domenico Modugno.

Il primo evento in una data scelta non a caso: la Giornata Internazionale della Donna, un giorno dal grande valore simbolico ed emotivo dedicato alle mille sfumature dell’universo femminile fatto di fragilità, forza, bellezza, cura e resilienza.

Un’occasione per celebrare le donne attraverso le parole del cantautore pugliese che ha lasciato dei capolavori musicali come appunto “Meraviglioso” declinato per l’occasione a femminile “MeravigliosE”; un artista a tutto tondo la cui “Nel blu dipinto di blu” risulta essere la più eseguita al mondo dal 1958 ad oggi.

Il programma

“MeravigliosE” prenderà avvio alle ore 16 nella Residenza Madonna della Pace a Francavilla al Mare (viale Michetti, 47); un omaggio che prevede canzoni e versi di Domenico Modugno attraverso le voci del Maestro Christian Latorre de Luigi Milozzi (conduttore della serata) intervallate dalle melodiose note di violino del Maestro Ellery Latorre.

La scenografia è a cura di Krisi Shera.

Il Progetto Mosaico

Aprire le strutture residenziali de Il Nodo alla cittadinanza, trasformandole in luoghi di relazione, cultura e partecipazione anche attraverso eventi speciali realizzati in condivisione e collaborazione con Sport e Valori APS ETS.

Insieme dunque per portare le persone “dentro”, permettendo loro di vedere con i propri occhi le strutture, le loro peculiarità e il loro personale e allo stesso tempo creare occasioni autentiche di incontro tra ospiti, famiglie e territorio.

Con “MeravigliosE” dunque il Progetto Mosaico muove i primi passi aprendo le porte alla comunità invitando tutti a far parte di un cammino fatto di ascolto, presenza e relazione.