Il pescarese Donato Natale vince il sesto concorso fotografico nazionale “Obiettivo Acqua”

C’è anche l’Abruzzo sul gradino più alto del podio della sesta edizione del concorso fotografico “Obiettivo Acqua”. A conquistare il primo premio nella sezione “Colore” è stato il pescarese Donato Natale con l’opera dal titolo “Siccità”, un’immagine intensa e attuale, scattata a Castel del Monte, che racconta le trasformazioni del territorio legate alla crisi idrica.

Il concorso, promosso da ANBI (Associazione Nazionale dei Consorzi di Gestione e Tutela del Territorio e delle Acque Irrigue) insieme a Coldiretti e Fondazione Univerde, si è concluso con la cerimonia di premiazione tenutasi nei giorni scorsi nella prestigiosa cornice di Palazzo Rospigliosi a Roma. Accanto al fotografo abruzzese, è stato premiato nella sezione “Bianco e nero” il piacentino Diego Monfredini con lo scatto “Io avrò cura di te”. In totale sono state circa 400 le opere arrivate da tutta Italia, in un’edizione che ha confermato la centralità del tema acqua nel dibattito pubblico e nello sguardo degli artisti. Lo scatto di Donato Natale, con il suo titolo emblematico “Siccità”, interpreta in chiave contemporanea una delle emergenze più urgenti di questo tempo: la gestione sostenibile delle risorse idriche in un contesto di cambiamenti climatici sempre più evidenti. Un’opera che unisce valore artistico e impegno civile, che offe una riflessione potente sul rapporto tra uomo, ambiente e futuro e ferma lo scatto su pecore di un gregge che si affannano a bere da un’unica e scarsa fonte d’acqua.

“Il successo di un fotografo abruzzese in un concorso nazionale così prestigioso è motivo di orgoglio per tutta la nostra regione – dichiara Enisio Tocco, presidente del Consorzio di Bonifica Centro e di ANBI Abruzzo –. L’opera di Donato Natale, con cui mi congratulo, riesce a tradurre in immagine le sfide più complesse che abbiamo davanti: la siccità e la necessità di una gestione sempre più attenta e innovativa dell’acqua. I Consorzi di bonifica, con il loro presidio capillare del territorio e le attività quotidiane di manutenzione della rete idraulica e di gestione delle risorse idriche, rappresentano un presidio strategico e insostituibile per la sicurezza ambientale e per la resilienza delle comunità di fronte agli effetti dei cambiamenti climatici. Iniziative come questa aiutano a diffondere maggiore consapevolezza sul valore dell’acqua”.

Il concorso “Obiettivo Acqua” nasce, infatti, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza dell’acqua nel disegnare la bellezza dei territori e nel garantire prospettive di crescita sostenibile. Un messaggio che, grazie al talento di un fotografo pescarese, ha trovato quest’anno una voce autorevole anche dall’Abruzzo.

Dal canto suo il presidente nazionale di ANBI Francesco Vincenzi ha ribadito nel corso della premiazione che “le immagini illustrano la distintività dei nostri territori, attorno ai quali bisogna costruire un nuovo modello di sviluppo. Per attrarre i giovani a rimanere è necessario avere una nuova visione del Paese”.