Un momento di approfondimento e confronto su uno dei temi piÃ¹ discussi del dibattito istituzionale: la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante. Ãˆ questo l'obiettivo dell'incontro dal titolo "Referendum sulla giustizia: capire per scegliere, sÃ¬ e no sulla separazione delle carriere", in programma martedÃ¬ 10 marzo 2026 alle ore 18 presso l'Aula Multimediale (Rettorato) del Campus di Chieti dell'UniversitÃ "Gabriele d'Annunzio".

L'iniziativa Ã¨ organizzata da FUCI Chieti e Pastorale Universitaria, in collaborazione con UCSI â€“ Giornalisti e comunicatori cattolici, con il patrocinio del Comitato Pari OpportunitÃ dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.

Il convegno si configura come un incontro tecnico di alto profilo, con la partecipazione di autorevoli esperti del mondo accademico e giudiziario, per offrire al pubblico strumenti di comprensione su un tema centrale della riforma della giustizia.

Interverranno:

Giampiero Di Plinio, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico e Rettore dell'UniversitÃ Telematica "Leonardo da Vinci";

Ciro Riviezzo, giÃ Presidente del Tribunale dell'Aquila, membro del Consiglio Superiore della Magistratura e Presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati.

A moderare l'incontro sarÃ l'Avv. Maria Rita Arabella Tenaglia, cassazionista e componente del Comitato Pari OpportunitÃ dell'Ordine degli Avvocati di Chieti.

Â«Con questo incontro â€“ dichiara Caterina Salvatore, presidente della FUCI Chieti â€“ vogliamo offrire alla comunitÃ universitaria e alla cittadinanza un'occasione di approfondimento serio e informato su un tema complesso come quello della riforma della giustizia. Il nostro obiettivo Ã¨ contribuire a creare uno spazio di confronto qualificato, grazie alla presenza di relatori di alto profiloÂ».

L'appuntamento Ã¨ aperto a studenti, docenti, professionisti e cittadini interessati ad approfondire una questione centrale nel dibattito pubblico e istituzionale.