DOCudì2026 - Concorso di Cinema Documentario, il calendario degli appuntamenti

Dal prossimo venerdì 20 marzo e sino a sabato 9 maggio 2026 a Pescara la tredicesima edizione del Concorso DOCudì.

La città ospiterà registi, sceneggiatori, autori che interverranno alle proiezioni per presentare i propri lavori e dopo la visione di ogni film, come sempre, l’incontro con il regista: un momento prezioso per riuscire a creare uno scambio di idee e di condivisione tra l’autore e il pubblico in sala.

Due i premi finali che saranno assegnati: il PREMIO del Pubblico per il miglior documentario ed il premio miglior documentario SOCIALE.

DOCudì torna ad occuparsi dei documentari prodotti negli ultimi due anni. Con il Concorso - utilizzando il modello del “festival diffuso” - proponiamo al pubblico nell’arco di più mesi, con cadenza settimanale, la possibilità di accostarsi alle tante forme di osservazione e di indagine della realtà nelle quali si articola il linguaggio cinematografico documentaristico. Nel contempo creare spazi di espressione per quegli autori e quei registi che, con intelligenza e coraggio, si cimentano nella narrazione e nell’analisi della realtà contemporanea. I documentari in concorso sono selezionati tenendo conto non solo del tema affrontato ma anche delle loro caratteristiche strettamente cinematografiche.

Anche quest’anno una sezione in concorso: PANORAMA ITALIANO dedicata ai documentari italiani più interessanti della passata stagione, che hanno partecipato a festival, presentati in sala dagli stessi registi e votati dal pubblico.

Il calendario delle proiezioni è riuscito a rispettare la tradizione che dà origine al nome del Concorso.

Molti anni fa l’associazione ACMA decise di organizzare degli appuntamenti per presentare documentari e la rassegna venne proposta come “i documentari di giovedì” poi contratto in DOCudì”.

In questa tredicesima edizione, le proiezioni in concorso avverranno tutte di Giovedì occupando tutti quelli di aprile ed il primo giovedì del mese di maggio.

Il Concorso è preceduto venerdì 20 marzo con l’appuntamento; Cinema e Letteratura, Federica Fioroni presenta il suo libro “Malinconia senza rimedio - Vita e cinema di Valerio Zurlini” e a seguire fuori concorso, la proiezione del film CRONACA FAMILIARE di Valerio Zurlini

Come detto, avremo poi gli incontri con i film ed i registi per i giovedì successivi e, finiti gli appuntamenti con i film in Concorso, sabato 09 maggio concluderemo con l’EVENTO SPECIALE con le PREMIAZIONI e la proiezione, fuori concorso, del film ANIME VIOLATE di Matteo Balsamo.



L’evento si svolge presso l’Auditorium Cerulli in via Francesco Verrotti, 42 a Pescara.

Riserva gratuitamente il tuo posto: cliccando sul link https://luma.com/docudi2026 Le prenotazioni alle proiezioni vengono attivate la settimana prima di ciascun evento.

Non perdere l’occasione di vivere un’esperienza cinematografica unica, fatta di storie intense e incontri con registi pronti a condividere il loro sguardo sul mondo.



Calendario proiezioni DOCudì 2026 inizio proiezioni 18:45

Marzo 2026

venerdì 20 fuori concorso Cinema e Letteratura Federica Fioroni presenta il suo libro “Malinconia senza rimedio. Vita e cinema di Valerio Zurlini”

a seguire proiezione del film CRONACA FAMILIARE di Valerio Zurlini

Aprile 2026

giovedì 02 in concorso TRE VITE di Cristina Trio e Fabio Bobbio

tre Storie di fragilità umana e sofferenza, ma anche di un possibile futuro alternativo

giovedì 09 in concorso GIAPPONE - ABRUZZO: LE CONNESSIONI NASCOSTE / ALESSANDRO VALIGNANO di Alessia Ambrosini

sulle diverse connessioni che legano il Giappone all'Abruzzo la regione che i giapponesi considerano "Porta dell'Europa"

giovedì 16 in concorso DANIELE BALDELLI. A COSMIC LIFE di Alessandro Tesei

la vita di Baldelli e la musica da club, uno spaccato della società in un viaggio nel tempo che parte dagli anni Sessanta per arrivare ad oggi

giovedì 23 in concorso NYUMBA di Francesco Del Grosso

cinque migranti che hanno trovato Nyumba, casa, in Calabria, da dove narrano la quotidianità di affetti e di vita, fatta di accoglienza e di speranza.

giovedì 30 in concorso UN MILIONE DI GRANELLI DI SABBIA di Andrea Deaglio

su come si può affrontare un trauma in cui le vite vengono travolte dalla violenza o dalla guerra

Maggio 2026

giovedì 07 in concorso OGNI PENSIERO VOLA di Alice Ambrogi

delicato tema della salute mentale nei giovani, sfidando pregiudizi sociali.

sabato 09 PREMIAZIONI - EVENTO SPECIALE fuori concorso film ANIME VIOLATE di Matteo Balsamo

attraverso le voci delle vittime, Anime Violate svela il crudele inganno delle truffe affettive: falsi amici, manipolazioni e perdite. Un viaggio straziante dalla distruzione alla rinascita.

Calendario proiezioni https://www.webacma.it/wp-content/uploads/2026/03/PROGRAMMA-DOCudi2026.pdf

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

L’organizzazione è affidata, anche quest’anno all’A.C.M.A. - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, associazione culturale senza scopo di lucro nata nel dicembre 2000.

Costituita da volontari ha la finalità di promuovere la cultura cinematografica e multimediale attraverso la sua fruizione a vantaggio dei propri associati e dell'intera collettività.

Si occupa di promuovere, organizzare e pianificare attività culturali in generale soprattutto attraverso l’organizzazione di festival, rassegne, cineforum o singole proiezioni.

CHI SIAMO https://www.webacma.it/chi-siamo/



INFO

web https://www.webacma.it/docudi-2026/

Fb https://www.facebook.com/AssociazioneACMA/



Marzo Venerdì 20 fuori concorso Cinema e Letteratura

Aprile Giovedì 02 - Giovedì 09 - Giovedì 16 - Giovedì 23 - Giovedì 30

Maggio Giovedì 07 - Sabato 09 Premiazioni - EVENTO SPECIALE fuori concorso FEVENTO SPECIALE film



- - - - - - - - - -

ACMA Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese

Via Firenze 99 - 65122 Pescara

Telefono: +39 085 4210031

email: info@webacma.it

ACMA sul web: www.webacma.it

ACMA su Facebook: www.facebook.com/AssociazioneACMA