PanPers in scena con "Terapia di coppia" al teatro Massimo il 18 marzo

I PanPers saranno di scena al teatro Massimo di Pescara con “Terapia di coppia” il prossimo 18 marzo alle ore 21. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets. Info: 085.9047726, www.besteventi.it.

Dopo tanti anni qualche screzio è sempre inevitabile. La più piccola questione può esplodere in un caso di stato. È naturale, è umano, basta non mollare. Succede a tutti, anche ai PanPers, che, dopo anni a condividere gioie, dolori, amicizie, nemicizie, stanze di hotel e parcheggi dell’autogrill, dentifrici, spazzolini, splendide donne, saldi delle fatture delle suddette, sogni, speranze e persino il profilo Instagram, hanno forse bisogno di un aiuto per salvare questa coppia decennale prima che si sgretoli.

Serve il consulto di qualcuno esperto che sappia ascoltare e che sia in grado di analizzare gli aspetti che rendono unico ogni essere umano in modo che possano convivere in armonia con quelli di un altro. Qualcuno capace di connubiare differenze, contrapposizioni e contraddizioni di due persone in modo che tornino ad essere una solida e unica realtà.

Anche perché diciamocelo, gli opposti si attraggono ma qualche volta si stanno pure sulle palle. Riusciranno i nostri eroi a portare a termine illesi questo viaggio nel complesso dualismo dell’animo umano e a trovare la figura perfetta per salvare la coppia? Per scoprirlo c’è solo un modo, anzi due, anzi infiniti, dipende da chi prende i biglietti per lo spettacolo.