Il Colibrì Ensemble all’opera con il Don Giovanni di Mozart

Sabato 21 marzo, alle 19 nell’Auditorium Flaiano, il Colibrì Ensemble metterà in scena il Don Giovanni di W. A. Mozart. Un’opera lirica universalmente ritenuta un capolavoro assoluto, ammirato nei secoli da musicisti e filosofi. La partitura raccoglie preziosi gioielli e arie meravigliose come la celeberrima “Là ci darem la mano”, o il divertente “Madamina il catalogo è questo”. Nel cast voci affermate affiancheranno giovani cantanti che hanno avuto modo di farsi apprezzare nel mondo della lirica.

Per il personaggio di Donna Elvira spicca il nome di Laura Polverelli, ospite regolare delle massime istituzioni musicali italiane ed estere, tra cui il Teatro alla Scala di Milano, il teatro del Maggio musicale fiorentino, l’Accademia nazionale di Santa Cecilia, il teatro La Fenice, il teatro San Carlo di Napoli. Don Giovanni sarà invece Matteo Mancini, che ha già all’attivo diverse collaborazioni con istituzioni quali il Rossini opera festival, il Maggio musicale fiorentino, l’Accademia nazionale di Santa Cecilia, il teatro Massimo di Palermo. Donna Anna sarà invece interpretata da Nikoletta Hertsak, che ha già avuto modo di partecipare a produzioni di rilievo come quella di Don Pasquale al teatro del Maggio musicale fiorentino, diretto dal Maestro Daniele Gatti. Il cast si completa con le voci di Zheng Wang (Commendatore), Matteo Torcaso (Leporello), Silvia Spessot (Zerlina), Timoteo Bene Junior (Don Ottavio).

«Sicuramente non è un’impresa da poco mettere in scena un’opera lirica - racconta il direttore artistico Andrea Gallo - e ogni volta ce ne accorgiamo con l’approssimarsi della settimana della produzione! Siamo in realtà a lavoro già da diverso tempo, ma sono sempre tantissimi gli aspetti da considerare, le scene, le luci, i costumi e la parte tecnica che è abbastanza complessa dovendo mettere in scena l’opera in un teatro sprovvisto di buca per l’orchestra».

La recita si svolgerà infatti all’Auditorium Flaiano dove, come nel Barbiere di Siviglia dello scorso anno, orchestra e cantanti saranno sullo stesso palcoscenico e, come ormai di consueto e in perfetto stile Colibrì, senza un direttore. L’adattamento è stato affidato all’esperienza di Claudia Foresi, i costumi sono di Arte Scenica di Reggio Emilia e la regia sarà a cura di Andrea Gallo.