Inaugurazione Anno Accademico 2025-2026 dell'Università 'd'Annunzio'

La Cerimonia di Inaugurazione dell'Anno Accademico 2025/2026 dell'Università degli Studi ‘Gabriele d’Annunzio' di Chieti-Pescara si terrà mercoledì 25 marzo, alle ore 11.00 presso il Teatro Marrucino di Chieti.
Interverranno il Magnifico Rettore Liborio Stuppia, il Direttore Generale Paolo Esposito, la Prof.ssa Lorella Martinelli in rappresentanza dei Docenti, il Dott. Glauco Conte per il Personale Amministrativo e Tecnico e Basher Amuri in rappresentanza degli Studenti.
Alla cerimonia parteciperà il Presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche Andrea Lenzi.