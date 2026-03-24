Federico Buffa al teatro Massimo con "Otto infinito - Vita e morte di un Mamba"

Federico Buffa, tra i più grandi storyteller sportivi in Italia, sarà di scena al Teatro Massimo di Pescara il prossimo 9 aprile alle 21 con OTTO INFINITO – Vita e morte di un Mamba, lo spettacolo dedicato alla leggenda del basket mondiale Kobe Bryant. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne www.ticketone.it e Ciaotickets www.ciaotickets.com . Info: 085.9047726, www.besteventi.it .

OTTO INFINITO – Vita e morte di un Mamba riprende il suo viaggio nei teatri più prestigiosi d’Italia, facendo tappa in numerose piazze nelle principali basketball cities del paese, dopo il debutto sold out al Teatro Valli di Reggio Emilia (febbraio 2025) e le quattro repliche tutte sold out al Teatro Duse di Bologna.

Prodotto da Imarts per la regia di Maria Elisabetta Marelli, OTTO INFINITO è un racconto teatrale che ripercorre la vita e l’eredità della leggenda mondiale del basket Kobe Bryant: la sua ossessione per il successo, la sete di conoscenza e la capacità di ispirare generazioni. Un viaggio narrativo coinvolgente, ricco di aneddoti e spunti di riflessione.

Con questo spettacolo Federico Buffa torna a teatro con la sua grande passione, il basket, esplorando la condizione umana attraverso tematiche come i sogni, la lotta interiore e il desiderio di superare i propri limiti. Un omaggio a un campione, una riflessione sui valori universali, alla ricerca di un significato che va oltre il successo sportivo. Nel raccontare la vita di Kobe Bryant, Buffa umanizza l’atleta, mettendo in evidenza le difficoltà che è riuscito a superare, creando una connessione profonda tra il personaggio e il pubblico.

Lo spettacolo è un’esperienza visiva e sonora coinvolgente, grazie alle musiche di Alessandro Nidi (pianoforte) sul palco insieme a Sebastiano Nidi (percussioni) e Filippo Nidi (trombone) e ad immagini evocative che accompagneranno il pubblico in questo viaggio unico. Il light designer è Luca de Candido, i visual sono di Francesco Poroli con la post-produzione e animazione di Mattia Galione.