“I Centri per la Famiglia”: confronto tra istituzioni, associazionismo familiare e territori

Si terrà sabato 28 marzo, dalle ore 10:30 alle ore 12:30, nella sala consiliare del Comune di Pescara, un appuntamento formativo e di dialogo sul tema dei Centri per la Famiglia, promosso dal Forum delle Associazioni Familiari dell'Abruzzo, con il patrocinio del Comune di Pescara in collaborazione con il Forum nazionale delle Associazioni Familiari.

L’iniziativa, dicono i promotori, "rappresenta un’importante occasione di riflessione sul ruolo dei Centri per la Famiglia come luoghi strategici per lo sviluppo territoriale, capaci di favorire politiche integrate, processi di coprogettazione e interventi mirati al rafforzamento del tessuto sociale". Ospite di rilievo sarà Assuntina Morresi, Vice Capo di Gabinetto della Ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità, che offrirà un contributo istituzionale sul tema, con particolare riferimento al nuovo Piano Nazionale per la Famiglia 2025/2027".

Ad aprire i lavori sarà il sindaco di Pescara Carlo Masci. Seguiranno gli interventi introduttivi di Paola D’Alesio, presidente del Forum delle Associazioni Familiari dell’Abruzzo e di Roberta Pellegrino, dirigente comunale del Settore Politiche Sociali per il cittadino. Nel corso dell’incontro si affronteranno temi centrali quali il ruolo della famiglia come protagonista attiva nella coesione sociale, le potenzialità dei Centri per la Famiglia e le prospettive future di sviluppo.

I contributi saranno quelli di Cristina Riccardi, vice presidente del Forum Nazionale delle Associazioni Familiari, e di Daniela Palladinetti, avvocato mediatore. Seguirà una sessione dedicata alla situazione attuale e alla programmazione futura dei Centri per la Famiglia, con gli interventi di Assuntina Morresi e di Roberto Santangelo, assessore della Regione Abruzzo alla Formazione, Istruzione, Ricerca e Università, Sociale e Cultura. L’incontro si concluderà con un momento di confronto con le associazioni familiari e i responsabili Ecad Abruzzo, con Concetta Di Virgilio, presidente regionale del Centro Italiano Femminile. L'evento, moderato da Paola D’Alesio, è aperto alla cittadinanza, agli operatori del settore e a tutti gli interessati alle politiche familiari e sociali.