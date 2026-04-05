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L’Ancestral Chamber Music Quintet inaugura la stagione dei concerti di primavera con “Cinetango”

Redazione
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Lunedì 6 aprile l’Ancestral Chamber Music Quintet inaugura la stagione dei concerti di primavera con “Cinetango”, repertorio innovativo dedicato ai grandi capolavori della musica da film e del tango.

Nella splendida cornice della Chiesa di San Tommaso Becket a Caramanico Terme, nel cuore dell’Abruzzo, la musica diventa un ponte tra arte, cultura e territorio, valorizzando il patrimonio turistico e artistico della regione. L'ensemble rivolge “un sentito ringraziamento” al suo manager, Fabio De Micheli, e all’agenzia di spettacoli per questo nuovo inizio di stagione. 

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