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GIAPPONEâ€“ABRUZZO: LE CONNESSIONI NASCOSTE di Alessia Ambrosini

DOCudÃ¬2026 isecondo film in concorso

Appuntamenti
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DOCudÃ¬2026 Concorso di Cinema Documentario
13Â° edizione 
Pescara dal 20 marzo al 09 maggio 2026
organizzata dalla associazione ACMA 
INFO https://www.webacma.it/docudi-2026/


giovedÃ¬ 9 aprile 2026 in concorso 
GIAPPONE â€“ ABRUZZO: LE CONNESSIONI NASCOSTE / ALESSANDRO VALIGNANO
di Alessia Ambrosini

ore 18:45 presso Auditorium Cerulli via Francesco Verrotti, 42, Pescara
Trailer https://youtu.be/xcdm33dbI6M

INFO www.webacma.it/docudi2026-giappone-abruzzo/
evento su Fb https://fb.me/e/a5VyInLgG

PRENOTA il tuo ingresso gratuito https://luma.com/docudi2026
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