GIAPPONEâ€“ABRUZZO: LE CONNESSIONI NASCOSTE di Alessia Ambrosini

DOCudÃ¬2026 Concorso di Cinema Documentario
13Â° edizione
Pescara dal 20 marzo al 09 maggio 2026
organizzata dalla associazione ACMA
INFO https://www.webacma.it/docudi-2026/
giovedÃ¬ 9 aprile 2026 in concorso
GIAPPONE â€“ ABRUZZO: LE CONNESSIONI NASCOSTE / ALESSANDRO VALIGNANO
di Alessia Ambrosini
ore 18:45 presso Auditorium Cerulli via Francesco Verrotti, 42, Pescara
Trailer https://youtu.be/xcdm33dbI6M
INFO www.webacma.it/docudi2026-giappone-abruzzo/
evento su Fb https://fb.me/e/a5VyInLgG
PRENOTA il tuo ingresso gratuito https://luma.com/docudi2026
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