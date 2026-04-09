Il 21 aprile a Pescara in scena risate e solidarietà con "Nu seme nu"

Il prossimo 21 aprile 2026, alle ore 20:45, l’Auditorium Flaiano di Pescara si prepara ad accogliere un evento capace di unire comicità travolgente e impegno concreto: “Nu Seme Nu”, spettacolo di cabaret dialettale che promette di conquistare il pubblico.

Sul palco salirà la compagnia teatrale “Nulampedegiuvetù” della cooperativa sociale Il Germoglio, pronta a regalare uno show dinamico, autentico e profondamente legato alla tradizione locale. Uno spettacolo che non si limita a intrattenere, ma coinvolge, emoziona e lascia il segno.

A rendere la serata ancora più potente sarà la partecipazione dei “Ragazzi de L’Assolo”, presenza che darà ulteriore valore umano e sociale all’evento, trasformando il palco in un luogo di inclusione, energia e condivisione reale.

Ma il vero cuore della serata è la solidarietà.

L’evento è organizzato a sostegno dell’Associazione Val Pescara – Protezione Civile odv, realtà che ogni giorno opera sul territorio per la sicurezza e il supporto alla comunità. Partecipare significa sostenere concretamente chi è sempre in prima linea nelle emergenze.

L’ingresso è a offerta libera, con un contributo minimo di 5 euro: un piccolo gesto che può fare una grande differenza.

In un momento in cui il valore della comunità è più importante che mai, “Nu Seme Nu” si presenta come un appuntamento imperdibile: non solo spettacolo, ma un’occasione per esserci davvero.

L’obiettivo è chiaro: riempire la sala e trasformare una serata di teatro in un grande gesto collettivo di solidarietà.