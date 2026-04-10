Torna 'Solo Piano Recital', il festival musicale itinerante delle Pro Loco abruzzesi con la pianista Maria Gabriella Castiglione

Una rassegna di concerti a ingresso gratuito, in location di indubbio fascino, nelle quattro province abruzzesi con un’artista di spessore, la pianista Maria Gabriella Castiglione: anche quest’anno torna Solo Piano Recital, la seconda edizione del festival musicale itinerante promosso dall’UNPLI Abruzzo, principale organizzazione di rappresentanza delle Pro Loco abruzzesi, che prenderà il via domenica 12 aprile prossimo a Raiano (AQ) per concludersi ad Atessa (CH) il 2 ottobre prossimo.

«Ringrazio a nome mio personale e di tutta la dirigenza UNPLI Abruzzo – afferma il presidente UNPLI Abruzzo, Sandro Di Addezio – la professoressa Castiglione per aver messo a disposizione a titolo gratuito, è bene ribadirlo, il suo talento e la sua arte al servizio non solo delle Pro Loco, ma dell’intera collettività: con Solo piano recital vogliamo contribuire a diffondere la cultura musicale mondiale e a valorizzare i talenti artistici locali, promuovendo i luoghi della cultura dei centri minori abruzzesi».

Saranno 12, rispetto ai 9 della scorsa edizione, i concerti tenuti dalla Castiglione, talentuosa pianista pescarese, in altrettante località della regione di indiscusso pregio, organizzati con il supporto delle locali Pro Loco aderenti alla rete UNPLI, proprio per garantire la migliore riuscita in termini di coinvolgimento del pubblico, artistici e logistico-organizzativi.

«Rafforziamo il ruolo delle Pro Loco nella crescita sociale e culturale della comunità abruzzese – rimarca il presidente Di Addezio – anche grazie a un repertorio musicale di rilievo. Peraltro, in un momento delicato come questo, ribadiamo l’importanza della musica quale portatrice di un messaggio di pace e di speranza, che proprio con i concerti si vuole diffondere tra le persone. Non è un caso che la professoressa Castiglione è impegnata incessantemente in iniziative dal forte impatto sociale e da incisivi segnali volti a promuovere e a diffondere questi valori universali».

Oltre a ciò, la scelta dei luoghi è stata attentamente ponderata sia per garantire una diffusione omogenea nel territorio regionale, sia per assicurare l’accesso alla cultura anche a chi vive nelle aree marginalizzate, «sempre più costrette – conclude il presidente Di Addezio – a lunghi spostamenti per prendere parte a pratiche ed iniziative culturali come quella proposta».

L’artista si esibirà in un repertorio che include opere di Bach, Einaudi, Yiruma, Hisaishi, Chopin, Piazzolla, Tiersen, Nyman, Sakamoto, Albeniz, Rachmaninov e Goret. Queste le tappe previste, tutte nel 2026: domenica 12 aprile Raiano (AQ), sabato 25 aprile Moscufo (PE), venerdì 15 maggio Civitella del Tronto (TE), venerdì 22 maggio San Giovanni Teatino (CH), domenica 21 giugno Fara San Martino (CH), venerdì 12 luglio Atri (TE), venerdì 17 luglio Castel di Sangro (AQ), sabato 25 luglio Cepagatti (TE), venerdì 28 agosto Tossicia (TE), venerdì 4 settembre Avezzano (AQ), venerdì 11 settembre Sant’Omero (TE), venerdì 2 ottobre Atessa (CH).

Maria Gabriella Castiglione: una breve biografia. Considerata dalla stampa e dai critici una pianista estrosa ed eclettica, artista innovatrice e indipendente, Maria Gabriella Castiglione, pescarese, ha iniziato lo studio della musica all’età di 5 anni. Laureatasi in pianoforte al Conservatorio “Luisa D’Annunzio” di Pescara nel 1989, ha suonato per artisti di fama internazionale del mondo della danza. Dal 1993 ad oggi ha in attivo circa 900 concerti nazionali ed in rassegne internazionali. Direttrice artistica di varie manifestazioni, fra cui MusicArte nel Parco, è stata attivista di Amnesty International e più volte premiata per le sue attività artistiche dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Svolge attività didattica nel suo studio MusicArte. Amante della pittura, ha realizzato opere esponendole in svariate mostre personali e premi internazionali. Il 23 maggio 2023 riceve il Premio Falcone e Borsellino per il suo impegno culturale e civile (ha tenuto anche concerti nelle carceri ha ricevuto il Premio Eccellenze d’Abruzzo a Roseto. E’ una delle pochissime pianiste soliste donne in Abruzzo e l’unica che mescola repertori classici e moderni in concerto. Svolge una incessante attività concertistica da solista. A gennaio 2025 riceve a Chieti il Premio UNESCO e, nello stesso anno, è stata protagonista del festival musicale itinerante dell’UNPLI Abruzzo Solo piano recital.

Per ulteriori informazioni si rimanda al sito UNPLI Abruzzo, www.unpliabruzzo.info/solopianorecital.