Stefano Nazzi di scena con "Indagini Live 2026" al teatro Massimo

Dopo le prime date sold out, prosegue il nuovo tour di Stefano Nazzi, Indagini Live 2026, che farà tappa al Teatro Massimo di Pescara il prossimo 19 aprile alle 21. Organizzazione a cura di Best Eventi. I biglietti sono disponibili sui circuiti TicketOne e Ciaotickets. Info: 085.9047726, www.besteventi.it. Lo straordinario successo delle tournée 2024 (con il caso del Circeo) e 2025 (con il mostro di Firenze), che complessivamente hanno raccolto oltre 90mila presenze tra teatri e rassegne estive, ha spinto moltissimi fan a domandare a gran voce in questi mesi quale sarebbe stato il caso protagonista della nuova stagione di Indagini Live. Come ha raccontato lo stesso Nazzi rispondendo a moltissime domande sui social: “è una storia diversa da quelle trattate nei precedenti tour e nel podcast. Racconterò una storia di cronaca che ha segnato il paese ma inedita rispetto al lavoro fatto finora”.

Chi ha avuto modo di partecipare alle prime due repliche milanesi non è potuto di certo uscire indifferente dal racconto di un pezzo di storia del nostro paese, trent’anni (dal 1969 al 1998) di rapimenti durante i quali sono state sequestrate 694 persone (564 uomini, 130 donne e tra questi anche 30 bambini). I risultati straordinari raggiunti da Stefano Nazzi anche per questo nuovo tour confermano il successo dello spettacolo e dell’accoglienza del pubblico nei confronti di Stefano e il legame di fiducia sempre più stretto che il giornalista ha creato negli anni con i suoi lettori e ascoltatori (anche per il 2025 il podcast da cui lo spettacolo teatrale prende il via è stato tra i più ascoltati in Italia ed è costante la sua presenza nella top 10 dei podcast più ascoltati nel nostro paese).

Accanto a Stefano Nazzi si conferma la squadra composta da Marco Iacomelli (regia), Massimiliano Perticari (regia associata) e Stefano Tumiati (musiche). Lo stile narrativo di Nazzi è la sua impronta più riconoscibile: oggettività, approfondimento, nitore, ricerca per il racconto. Le indagini – appunto - attraverso le testimonianze, le carte giudiziarie e il racconto dei media, accompagnato dall’ormai iconica intro del podcast che anticipa l’ingresso di Stefano sul palco.